NASA聯手民間 運用AI研究不明飛行物

太空總署14日表示，將運用AI人工智能科技和民間資源研究不明飛行物，以便進一步了解所謂的「不明異常現象」(UAP)。圖為今年稍早國會聽證會上，國防部官員所展示的UAP影片。(美聯社)

太空 總署(NASA )14日表示，它將運用AI人工智能科技和民間資源研究不明飛行物，以便進一步了解民眾感興趣的「不明異常現象」(unidentified anomalous phenomena，UAP)。

「不明異常現象」是一般慣用的「不明飛行物」，「UFO幽浮」官方用詞。太空總署14日表示，已任命一名UAP研究部門主管，其職掌包括聯絡國防部 ，統合所有溝通管道及資源，建立評估UAP的資料庫。太空總署暫不公布這位主管的姓名。

NASA去年委任專案小組，針對目前收集幽浮資料的缺失，提出改進建議。NASA於14日公布小組提出的報告。

報告建議NASA運用環繞地球軌道的衛星，收集幽浮最容易被看見的「環境狀況」資料。也建議NASA和民間衛星公司合作研究，利用飛行安全報告系統，讓作所有幽浮有關的新發現有統合匯報點，商業飛行員看到「不明飛行物」後，可馬上向這個匯報中心報告。

NASA將「不明異常現象」UAP定義為「不能確定為航空器(aircraft)或任何已知自然現象的空中飛行物體」。

國防部2022年向國會報告此一議題時，曾公布了幾則「幽浮」短片。這是一個多世紀以來，國會首度舉行幽浮聽證會。今年7月，少數退役軍官和前任情報官告訴國會小組，他們親眼目睹過UAP，這些不明飛行物可能構成國安風險。

NASA研究處助理副處長艾凡斯(Dan Evans)說，UAP的出現，確實令人嚴重關切「我們的天空是否安全」，「我們的國家有義務去確定，這些現象是否對領空安全構成威脅」。

NASA和國防部都認為，目前沒有「可信的證據」可以證明，被目擊的異常飛行現象源自外星。NASA署長尼爾遜(Bill Nelson)向民眾保證，就UAP一事，NASA所掌握的一切都會讓民眾知道。「我們不知道UAP到底是啥，但我們會設法弄清楚。」

NASA打算接受小組建議，運用AI和機器學習，分析UAP資料，也將利用公共群眾外包「民眾集資」系統(crowdsourcing)，讓民眾報告UAP目擊事件。小組召集人史波格爾(David Spergel)說，同一起幽浮事件，將不同民眾用手機拍攝到的影像匯聚起來，「我們就可學到很多」。