「北美國際汽車展」開幕嚴重縮水 歐亞大廠均未參加

「北美國際汽車展」13日在底特律揭幕，首度參展的Alef車廠推出新型的飛天車。(路透)

底特律汽車展13日揭幕，但這個以往被汽車業是為產業最重大活動的車展，受到從疫情 到品牌倒戈等影響而受挫，參展車廠僅剩15家，本田 等亞洲大廠均未參加，且預計迫在眉睫的罷工將更近一步影響活動。

今年的展覽跟2022年疫情後回歸首場一樣，屬於縮水版；大多數汽車品牌都未參加，包括亞洲大廠本田(Honda)和現代(Hyundai)，德國大廠賓士(Mercedes-Benz)和寶馬(BMW) 等；有些車廠表示行程安排有衝突，並且需要謹慎考慮行銷開支。

正式名稱為「北美國際汽車展」(North American International Auto Show)的底特律車展的衰落景象，反映了全球大型車展規模的縮小的趨勢；其實在新冠肺炎疫情爆發前，參展車掌數量就已經開始減少，許多品牌都改透過獨立活動，或社交媒體等方法來增加品牌關注度；馬斯克(Elon Musk)的特斯拉 (Tesla)就是其中箇中高手，吸引成千上萬粉絲關注，擴大媒體報導。

但今年底特律車展卻比其他大型車展都更加受創，僅15家車廠參加，且多數為美國本土品牌，較2019年的24家參展品牌大幅下降，連展覽十年前的參展品牌數的一半都不到；今年計畫展出的新車也僅有六款，較過去高達40多款新車爭奇鬥艷的場景相比，蕭條許多。

近年來，世界各大車展的規模，紛紛開始超越底特略；9月5日開跑的慕尼黑車展，成功匯集了數十家全球汽車品牌參展，其中還包括許多中國汽車製造商；紐約和洛杉磯的車展，也都比底特律成功吸引更多車廠參加。

「底特律車展真的曾是展示最新、最好的產品的地方，且市場盛會，」汽車評論網站Edmunds市場洞察主管潔西卡‧考得威(Jessica Caldwell)表示，「但現在情況非常不同了。」

底特律車展執行董事艾伯茲(Rod Alberts)指出，車展格局出現變化，尤其是現在車商偏好選擇透過網路直播或其他途徑，來展示自家車款。

「做為一個車展，我們也需要進化，」艾伯茲說。