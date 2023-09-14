自揭瘡疤才潮 Z世代愛在抖音分享創傷

隨著抖音(TikTok)等社群媒體蓬勃發展，專家指出青少年與全世界分享創傷已成為潮流。(路透)

隨著抖音 (TikTok )等社群媒體 蓬勃發展，專家指出青少年與全世界分享創傷(trauma)已成為潮流，因為Z世代是首個不為此感到羞恥的世代；而只要創傷一詞不被濫用，這並不是一件壞事。

身體經驗創傷(Somatic Experiencing)治療師施內澤(Meg Schnetzer)每天幫助人們克服不好的經歷，她說社群媒體人們開始談論創傷、公開並接納創傷反應(如完美主義者、焦慮)，這已成為年輕人中的一種趨勢，而這是她從未見過的發展。「以前人們甚至沒有意識到他們已經經歷過(創傷)。這一代人的不同之處在於他們沒有忽視這點，我認為就創傷而言這並不是件壞事。」

施內澤說，很多人、尤其是千禧世代，長大後反而否定自己的經歷並壓抑感情，被教導要「委屈肚裡吞」，而不是釋放感情。

施內澤稱在她開導病人後，他們總是問：為什麼大家不教導如何面對創傷？

施內澤解釋，創傷除了事件本身，在經歷該事件時得到什麼樣的支持或回應，都是構成整體創傷的因素。這些情緒和信念可以儲存在神經系統中，並且在多年後反映在各種行為上，包括成癮、遷怒、取悅別人、孤立自己、無法信任別人，都是以某種方式保護自己。

施內澤表示，抖音（TikTok）這種軟體更加速這種發展，尤其是過去六個月裡該潮流「無處不在」。「總而言之，我認為這代人似乎更有自我意識，這是件好事。當自我意識的警覺性累積夠多時，人們會有安全感，可以敞開心扉分享經歷，進而引發一場整體性的運動。」

施內澤還認為，患有過動症、強迫症和自閉症的年輕人數量增加，可能是由於感知到心裡有未解決的創傷。「這是兩個世界之間有趣的交叉，也就是你的身體比頭腦更先做出反應。」