UPR火車頭故障率超7成 聯邦檢查員批視若無睹

聯合太平洋鐵路公司位於內布拉斯加州西部的貝利機廠，是全球最大的鐵路機廠；聯邦檢查員發現該公司存在多項重大缺失。(美聯社)

聯邦檢查員表示，聯合太平洋鐵路(UPR)存在多項重大缺失，但該公司視若無睹。

美聯社10日報導，聯邦鐵路管理局(FRA)局長伯斯(Amit Bose)8日發函聯合太平洋鐵路3名高層，關切「重大安全疏失」，指出調查員7、8月在北普拉特(North Platte)的貝利機廠(Bailey Yard)發現火車車廂故障率為19.93%，機關車(火車頭)故障率為72.69%，兩者都是全國平均水準的兩倍，但未詳述缺失內容。

貝利機廠坐落內布拉斯加州 西部，是全球最大的鐵路機廠；UPR執行長維納(Jim Vena)8月走馬上任，該公司在西部23個州營運綿延3萬2400哩的鐵道網絡。

伯斯在信中寫道，「UPR的火車車廂和機關車合格率極低，且該公司不願或無法配合改善。」

伯斯質疑，UPR最近裁撤94名機關車技師和44名司機，是否導致維修人力缺乏。

UPR發言人克莉絲汀‧紹斯(Kristen South)10日對此表示，裁員 與聯邦鐵路管理局發現的問題無關，公司致力維護職員和乘客的安全。

紹斯表示，UPR仍有足夠人力維持營運，公司8月底宣布裁員是在聯邦鐵路管理局稽查過後進行，裁員人力只占該鐵路公司共3萬多名員工的一小部分。

鐵路安全今年備受關注，一列運載劇毒化學物氯乙烯的「諾福克南方」(Norfolk Southern)火車2月在俄亥俄州 東部出軌起火，促使監管單位和國會呼籲有關單位改革，但迄今少有重大變化。