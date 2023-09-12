我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

欲推彈劾拜登 共和黨極右派：麥卡錫敢擋路 官位恐不保

UPR火車頭故障率超7成 聯邦檢查員批視若無睹

編譯陳韻涵／綜合11日電
聯合太平洋鐵路公司位於內布拉斯加州西部的貝利機廠，是全球最大的鐵路機廠；聯邦檢查員發現該公司存在多項重大缺失。(美聯社)
聯合太平洋鐵路公司位於內布拉斯加州西部的貝利機廠，是全球最大的鐵路機廠；聯邦檢查員發現該公司存在多項重大缺失。(美聯社)

聯邦檢查員表示，聯合太平洋鐵路(UPR)存在多項重大缺失，但該公司視若無睹。

美聯社10日報導，聯邦鐵路管理局(FRA)局長伯斯(Amit Bose)8日發函聯合太平洋鐵路3名高層，關切「重大安全疏失」，指出調查員7、8月在北普拉特(North Platte)的貝利機廠(Bailey Yard)發現火車車廂故障率為19.93%，機關車(火車頭)故障率為72.69%，兩者都是全國平均水準的兩倍，但未詳述缺失內容。

貝利機廠坐落內布拉斯加州西部，是全球最大的鐵路機廠；UPR執行長維納(Jim Vena)8月走馬上任，該公司在西部23個州營運綿延3萬2400哩的鐵道網絡。

伯斯在信中寫道，「UPR的火車車廂和機關車合格率極低，且該公司不願或無法配合改善。」

伯斯質疑，UPR最近裁撤94名機關車技師和44名司機，是否導致維修人力缺乏。

UPR發言人克莉絲汀‧紹斯(Kristen South)10日對此表示，裁員與聯邦鐵路管理局發現的問題無關，公司致力維護職員和乘客的安全。

紹斯表示，UPR仍有足夠人力維持營運，公司8月底宣布裁員是在聯邦鐵路管理局稽查過後進行，裁員人力只占該鐵路公司共3萬多名員工的一小部分。

鐵路安全今年備受關注，一列運載劇毒化學物氯乙烯的「諾福克南方」(Norfolk Southern)火車2月在俄亥俄州東部出軌起火，促使監管單位和國會呼籲有關單位改革，但迄今少有重大變化。

裁員 內布拉斯加州 俄亥俄州

上一則

密州男吸「笑氣」開車撞死女技師 判賠7.45億

下一則

談判仍無果 底特律3大車廠工會再嗆罷工

延伸閱讀

在FDA眼皮下 調包要銷毀的違禁品 華男認罪

在FDA眼皮下 調包要銷毀的違禁品 華男認罪
中國學者突遭當局搜查 澳洲學術界擔憂北京報復

中國學者突遭當局搜查 澳洲學術界擔憂北京報復
因應中國經濟放緩 彭博：瑞銀傳裁亞洲財管職位 裁員數曝光

因應中國經濟放緩 彭博：瑞銀傳裁亞洲財管職位 裁員數曝光
允許無證客工作許可 部分民代反對加速審批

允許無證客工作許可 部分民代反對加速審批

熱門新聞

(美聯社)

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

2023-09-05 19:44
新冠肺炎疫情復熾，讓許多人考慮接種補強疫苗，但專家建議再等幾周。(Getty Images)

疫情復熾 打補強針？ 醫界：再等等

2023-09-09 15:35
科技鉅子馬斯克和歌手前女友格萊姆斯悄生第3胎，目前已經和3個不同的女人生下10個孩子。圖為前愛侶在2018年出席紐約大都會博物館的Met Gala慈善晚宴。（美聯社）

馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」

2023-09-10 03:33
美國阿肯色州的7歲女孩艾絲朋日前到鑽石坑州立公園遊玩慶生時，找到了一顆2.95克拉的金棕色鑽石。(截取自阿肯色州立公園官網)

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

2023-09-09 14:06
威斯康辛大學麥迪遜分校旁的碼頭崩塌，碼頭上60至80人落水。(擷自Instagram@barstoolu)

勞工節樂極生悲 威斯康辛大學碼頭崩塌 數十名學生落水

2023-09-05 18:26
前白宮首席防疫專家佛奇最近承認，戴口罩能阻止新冠病毒傳播的說法缺乏證據。(Getty Images)

佛奇承認：口罩抑制病毒傳播缺乏證據

2023-09-05 16:09

超人氣

更多 >
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠

何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚
痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬

痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬