美前8月23場極端氣候災難 預料年底前還更多

8月初，茂宜島野火將古城拉海納幾乎化為灰燼。(美聯社)

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)11日表示，今年前8個月全美經歷23場財產損失逾10億元的極端氣候災難，超過2020全年的22件，預料年底前還會有更多極端氣候事件發生。

今年到目前為止，氣候天災總計奪走253條人命，造成576億多元財物損失。

NOAA經濟專家史密斯(Adam Smith)說，上述統計這還不包括熱帶暴風喜萊莉襲擊加州 和美南地區，以及中西部旱災所造成的損失，因為這兩場天災的財損還沒統計完畢。他還說：「氣候變遷的足跡全國可見，其步調不太可能很快就慢下來。」

NOAA從1980年起紀錄財損逾10億元的氣候災難，隨物價指數調整估算值。過去的最高紀錄是2020年，共發生22件財損逾10億元的氣候災難。史密斯說，紀錄顯示，災難的次數在增加，而在高風險地帶的房地產開發案，也在增加。

該局最新統計，比1個月前多了8場10億元財損級極端事件：除了伊達利亞颶風和釀成115死的夏威夷野火，還包括8月11日襲擊明尼蘇達州的冰霰風暴，8月初肆虐東北部的嚴重風暴，7月底橫掃內布拉斯加等多州的嚴重風暴，7月中降臨密西根、威斯康辛和俄亥俄州 的冰霰和暴風，7月第二周衝擊東北部的致命洪水 ，以及6月底突然襲擊密蘇里的暴風。

史密斯說，今年氣候災難重創地橫跨中部各州、中北部、南部和東南部各州。

專家說，美國必須做好防備，因為氣候災難只會越來愈多，也愈趨嚴重。

聯邦急難管理局(FEMA)局長弗蓋特(Craig Fugate)說，氣候已經改變，但既有的環境和反應體系還沒跟上改變的腳步。