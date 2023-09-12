密州男吸「笑氣」開車撞死女技師 判賠7.45億

主要成分為氧化亞氮的Whip-It!被當作食品添加劑，用以製造發泡奶油，但許多人拿來當作興奮劑吸食。(取材自United Brands官網)

密蘇里州 一名25歲放射科女技師3年前在緊急護理中心外人行道上，被吸食氧化亞氮(nitrous oxide)的男子駕車撞死。其家人提告。陪審團8日判決，該女子的父母獲賠7億4500萬元，販售吸入劑的公司負擔七成。

這場為期兩周的審判，重點在於一家以「Whip-It!」名稱銷售氧化亞氮罐的公司是否與一家菸草店合謀，將該產品賣給打算非法吸入求取興奮的顧客。

氧化亞氮俗稱「笑氣」對中樞神經有麻醉作用，長期吸入，可發生巨大型紅血球貧血症及周圍神經病變等副作用，最常見之臨床表徵為引發末梢神經病變，同時也會傷害脊髓中樞神經，導致末梢神經及脊髓病變，出現手麻、腳麻，無力走路，連立體感也完全喪失等症狀。醫療上，醫師會使用笑氣進行病人的全身麻醉及鎮痛，

瑪莉莎·波利特(Marissa Politte)2020年10月18日離開任職的緊急護理中心時，被一輛多功能車(SUV )撞倒。

當時20歲的駕駛蓋格(Trenton Geiger)濫用Whip-It!後，昏倒在方向盤上；警方還在樹叢中發現據稱是蓋格拋棄的吸入器。證據顯示，蓋格撞死波利特之前在一家菸草店購買氧化亞氮罐。

波利特父母的律師西蒙(Johnny Simon)說，這不只是金錢問題，還涉及企業的責任。

西蒙說，Whip-It!被當作食品添加劑販售，用以製造發泡奶油等產品，但證據顯示，實際上多半賣給菸草店。

陪審團裁定，販售Whip-It!的United Brands Products Design Development and Marketing公司須負擔七成責任，菸草店和肇事駕駛蓋格分別承擔兩成和一成責任。

販售Whip-It!的公司一名前員工作證時說，該公司四分之三產品流向菸草店，證據包括員工與菸草店業者間的電郵、公司在音樂會和聚會場合對年輕人進行的廣告行銷活動，以及過去因濫用該產品而導致傷亡的紀錄。

United Brands的律師辯稱，蓋格應為濫用該產品、無視勿吸入Whip-It!警語負起完全責任；辯方律師團說，United Brands對於蓋格非法駕駛所負的責任，不該比全美最大啤酒製造商Anheuser-Busch為酒駕事故所負的責任更大。