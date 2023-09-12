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美國內華達州發現鋰礦 估全球最大 或減少依賴中國

編譯廖振堯／綜合11日電
內華達薩克隘口的鋰礦開採工程正在加緊進行，如今該州西北部的麥克德米特火山口又發現蘊藏更豐富的鋰礦床。(美聯社)
內華達薩克隘口的鋰礦開採工程正在加緊進行，如今該州西北部的麥克德米特火山口又發現蘊藏更豐富的鋰礦床。(美聯社)

電池中最重要的鋰(lithium)幾十年來一直由中國主導市場，因為全球開採出的鋰有90%都是在中國精煉，因此美國在追求綠能的路上，極希望能有自給自足的鋰礦。一項新發現可能讓此願望得以成真，地質學家在內華達和俄勒岡州交界處一座古老超級火山內，找到可能是世上最大鋰礦床，價值上看1兆4800萬元，或許能擺脫依賴從中國進口鋰的現況。

每日郵報11日報導，地質學家最近在「科學進展」(Science Advances)期刊上發表研究報告，他們在麥克德米特火山口(McDermitt Caldera)中發現含鋰黏土，估計達4000萬噸，幾乎是玻利維亞烏尤尼鹽沼(Uyuni Salt Flat)的兩倍，該地長期以來一直是盛產鋰的世上最大鹽盤。

該火山口據信約1900萬年前形成，最後一次噴發是在1600萬年前，地質學家認為爆發將礦物質推到地表，留下了富含鋰的黏土。上次噴發後火山口內形成了一個湖泊，研究小組分析其沉積物發現鋰濃度很高。

研究小組為了確定哪座超級火山的鋰來源最佳而測量岩漿中鋰的原始濃度，方法是觀察被困在晶體中的微小岩漿團，它們未因風化而暴露在外，因此記錄了岩漿中鋰和其他元素的原始濃度。

專門在美洲開採鋰的Lithium Americas Corp.計畫最快於2026年進行採礦，第一階段目標是每年開採4萬噸，開採期為40年，結束後再回填礦坑。此前該公司在內華達薩克隘口(Thacker Pass)的鑽探發現當地有1370萬噸碳酸鋰當量，曾被稱為美國最大的鋰礦床。以2022年電池級碳酸鋰每噸均價3萬7000元計算，麥克德米特火山口鋰蘊藏價值可能達1兆4800萬元。

美國每年進口數億塊鋰離子電池，且自2020年起鋰離子電池的進口量幾乎成長兩倍。據聯合國貿易數據，美國去年的進口電池大多來自中國，金額達93億元，其次是南韓13億元、日本10億元。

然而採礦工程遭到原住民部落抵制，這些部落聲稱，當地有91個重要原住民文化遺址。

原住民 綠能 俄勒岡州

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