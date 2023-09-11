前加州女教師性侵兩中學男生且懷孕 學區付225萬擺平最新官司

前南加州初中女教師勞拉‧懷特赫斯特，被控至少性侵兩名學生，且因此懷孕，2013年被捕。（美聯社）

前南加州 初中女教師勞拉‧懷特赫斯特(Laura Whitehurst)被控性侵 兩名男學生且因此懷孕一案，10日又傳新發展，其中一名男生2021年委由律師興訟，聲稱自己2007、2008年讀書時遭女教師性侵，南加州「瑞德藍茲聯合校區」(Redlands Unified School District)同意付出225萬元擺平官司。

美聯社10日報導，懷特赫斯特被控至少性侵兩名學生，且因此懷孕，2013年被捕。播種讓懷特赫斯特懷孕的前男學生興訟，2016年8月學區 同意付600萬元，與控方和解。

另一前男學生2021年委由律師史都華(Morgan Stewart)興訟，指自己當時14歲，2007、2008年被女老師相中性侵；校區終於同意付225萬元擺平這場官司。

警方筆錄指出，懷特赫斯特2013年承認，她在教室、自己公寓，與該少男發生性關係10到15次。

兩次和解，共讓瑞德藍茲聯合校區付出825萬元和解金。

校區發言人克里絲汀‧史蒂芬斯(Christine Stephens)表示，學區知悉最近這次和解，但礙於保密協議不得評論。

讓懷特赫斯特懷孕的男生指控學區官員知道他與女老師有性關係，但未能向他家人示警。懷特赫斯特與當時16歲的少男發生性關係一年，2014年生下小孩。

懷特赫斯特當時在校教英文，另擔任足球教練，她向不法與三名前學生發生性關係認罪，入獄服刑6個月，且被登記為性侵犯。