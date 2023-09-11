連爆槍案 新墨州長禁公開攜槍 共和黨譴責違憲

新墨西哥州民主黨籍州長葛里申日前發布緊急命令，暫時禁止在阿布奎基市及周邊數個郡的公共場合攜帶槍械，期限至少30天。(美聯社)

新墨西哥州 最大城市阿布奎基(Albuquerque)最近發生連串槍枝暴力事件，民主黨籍州長葛里申(Michelle Lujan Grisham)日前發布緊急命令，暫時禁止在阿布奎基市及周邊數個郡的公共場合攜帶槍械，為期至少30天；共和黨 人立即表示反對。

葛里申表示，這項命令預計會受到法律挑戰，但由於最近發生多起槍擊 事件，故不得不採取行動。她承認並非所有執法人員都同意她的決定，故由州警負責執法行動。

阿布奎基警察局長表明不會執行該緊急法例、鄰近的伯納利歐郡(Bernalillo)警察局長也說，這個緊急命令讓他不安，因為涉及憲法問題。

暫停攜槍權利被列為緊急公共衛生命令，屬於民事而非刑事，適用於都會地區大多數公共場所，公開配槍及攜帶隱藏槍械都在被禁止之列。州長發言人表示，違者可能面臨民事處罰及最高罰款5000元。

葛里申在發布命令時，同時提及阿布奎基最近發生的連串槍擊事件，包括9月4日一名11歲男童在一起疑似路怒事件中意外中彈身亡；8月13日，四名青少年向一輛拖車開槍，造成一名5歲女童喪命；陶斯郡(Taos County)一名14歲男童用父親的槍射殺了一名13歲女童。

緊急命令發布後，新墨州參議會的共和黨領袖巴卡(Greg Baca)即迅速提出譴責，指她只懂得用違憲的禁槍命令來針對守法公民，卻讓槍殺事件的兇手逍遙法外。