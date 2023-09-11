我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪遇刺「不只1顆子彈」？ 88歲特勤被指「可能太老記錯」

911周年：憶水路大撤退「二戰後最大規模」 長島船隻總動員

連爆槍案 新墨州長禁公開攜槍 共和黨譴責違憲

編譯盧炯燊／綜合10日電
新墨西哥州民主黨籍州長葛里申日前發布緊急命令，暫時禁止在阿布奎基市及周邊數個郡的公共場合攜帶槍械，期限至少30天。(美聯社)
新墨西哥州民主黨籍州長葛里申日前發布緊急命令，暫時禁止在阿布奎基市及周邊數個郡的公共場合攜帶槍械，期限至少30天。(美聯社)

新墨西哥州最大城市阿布奎基(Albuquerque)最近發生連串槍枝暴力事件，民主黨籍州長葛里申(Michelle Lujan Grisham)日前發布緊急命令，暫時禁止在阿布奎基市及周邊數個郡的公共場合攜帶槍械，為期至少30天；共和黨人立即表示反對。

葛里申表示，這項命令預計會受到法律挑戰，但由於最近發生多起槍擊事件，故不得不採取行動。她承認並非所有執法人員都同意她的決定，故由州警負責執法行動。

阿布奎基警察局長表明不會執行該緊急法例、鄰近的伯納利歐郡(Bernalillo)警察局長也說，這個緊急命令讓他不安，因為涉及憲法問題。

暫停攜槍權利被列為緊急公共衛生命令，屬於民事而非刑事，適用於都會地區大多數公共場所，公開配槍及攜帶隱藏槍械都在被禁止之列。州長發言人表示，違者可能面臨民事處罰及最高罰款5000元。

葛里申在發布命令時，同時提及阿布奎基最近發生的連串槍擊事件，包括9月4日一名11歲男童在一起疑似路怒事件中意外中彈身亡；8月13日，四名青少年向一輛拖車開槍，造成一名5歲女童喪命；陶斯郡(Taos County)一名14歲男童用父親的槍射殺了一名13歲女童。

緊急命令發布後，新墨州參議會的共和黨領袖巴卡(Greg Baca)即迅速提出譴責，指她只懂得用違憲的禁槍命令來針對守法公民，卻讓槍殺事件的兇手逍遙法外。

葛里申禁槍並非始自今日，自2019年以來，她已簽署多項法案限制槍枝使用，包括2020年的「紅旗」法，准許警察或執法人員在法院許可下暫時把可能傷害自己或他人的持槍者手中拿走槍枝。葛里申的緊急命令，還指示州政府監管機構每月對全州槍械經銷商進行檢查，確保遵守該州槍枝法律。

根據新墨西哥州長的緊急命令，在阿布奎基市及周邊數個郡的公共場合公開配槍及攜帶隱藏...
根據新墨西哥州長的緊急命令，在阿布奎基市及周邊數個郡的公共場合公開配槍及攜帶隱藏槍械都在禁止之列，違者可能面臨民事處罰及最高罰款5000元。(美聯社)

共和黨 槍擊 新墨西哥州

上一則

拜登太老拖累民調 民主黨沮喪 憂白宮難挽頹勢

下一則

賓州殺人犯越獄10多天 改變容貌、偷車找朋友 多次現蹤被舉報

延伸閱讀

洛市議會 通過槍枝限制令

洛市議會 通過槍枝限制令
川普喬州案 大陪審團原建議指控共和黨議員葛理漢

川普喬州案 大陪審團原建議指控共和黨議員葛理漢
共和黨總統參選人海理：烏克蘭若勝 將阻中國侵台

共和黨總統參選人海理：烏克蘭若勝 將阻中國侵台
CNN民調：拜登、川普支持率相近 共和黨僅海理勝拜登

CNN民調：拜登、川普支持率相近 共和黨僅海理勝拜登

熱門新聞

(美聯社)

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

2023-09-05 19:44
新冠肺炎疫情復熾，讓許多人考慮接種補強疫苗，但專家建議再等幾周。(Getty Images)

疫情復熾 打補強針？ 醫界：再等等

2023-09-09 15:35
科技鉅子馬斯克和歌手前女友格萊姆斯悄生第3胎，目前已經和3個不同的女人生下10個孩子。圖為前愛侶在2018年出席紐約大都會博物館的Met Gala慈善晚宴。（美聯社）

馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」

2023-09-10 03:33
美國阿肯色州的7歲女孩艾絲朋日前到鑽石坑州立公園遊玩慶生時，找到了一顆2.95克拉的金棕色鑽石。(截取自阿肯色州立公園官網)

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

2023-09-09 14:06
一名火人祭參加者走在泥濘裡。(路透)

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

2023-09-03 12:37
威斯康辛大學麥迪遜分校旁的碼頭崩塌，碼頭上60至80人落水。(擷自Instagram@barstoolu)

勞工節樂極生悲 威斯康辛大學碼頭崩塌 數十名學生落水

2023-09-05 18:26

超人氣

更多 >
華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬
中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制

中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制
引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈
美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員
馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」

馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」