連爆槍案 新墨州長禁公開攜槍 共和黨譴責違憲
新墨西哥州最大城市阿布奎基(Albuquerque)最近發生連串槍枝暴力事件，民主黨籍州長葛里申(Michelle Lujan Grisham)日前發布緊急命令，暫時禁止在阿布奎基市及周邊數個郡的公共場合攜帶槍械，為期至少30天；共和黨人立即表示反對。
葛里申表示，這項命令預計會受到法律挑戰，但由於最近發生多起槍擊事件，故不得不採取行動。她承認並非所有執法人員都同意她的決定，故由州警負責執法行動。
阿布奎基警察局長表明不會執行該緊急法例、鄰近的伯納利歐郡(Bernalillo)警察局長也說，這個緊急命令讓他不安，因為涉及憲法問題。
暫停攜槍權利被列為緊急公共衛生命令，屬於民事而非刑事，適用於都會地區大多數公共場所，公開配槍及攜帶隱藏槍械都在被禁止之列。州長發言人表示，違者可能面臨民事處罰及最高罰款5000元。
葛里申在發布命令時，同時提及阿布奎基最近發生的連串槍擊事件，包括9月4日一名11歲男童在一起疑似路怒事件中意外中彈身亡；8月13日，四名青少年向一輛拖車開槍，造成一名5歲女童喪命；陶斯郡(Taos County)一名14歲男童用父親的槍射殺了一名13歲女童。
緊急命令發布後，新墨州參議會的共和黨領袖巴卡(Greg Baca)即迅速提出譴責，指她只懂得用違憲的禁槍命令來針對守法公民，卻讓槍殺事件的兇手逍遙法外。
葛里申禁槍並非始自今日，自2019年以來，她已簽署多項法案限制槍枝使用，包括2020年的「紅旗」法，准許警察或執法人員在法院許可下暫時把可能傷害自己或他人的持槍者手中拿走槍枝。葛里申的緊急命令，還指示州政府監管機構每月對全州槍械經銷商進行檢查，確保遵守該州槍枝法律。
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