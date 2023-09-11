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2年前國會暴亂 帶頭與警方對峙、激烈衝突的「防毒帽哥」落網

編譯徐薏茹／綜合10日電
在國會暴亂中，於西側通道率先引發衝突的米哈雷斯，戴著全罩防毒面具與警方對峙。(取材自法院檔案)
在國會暴亂中，於西側通道率先引發衝突的米哈雷斯，戴著全罩防毒面具與警方對峙。(取材自法院檔案)

一名男子在2021年1月6日國會山莊暴亂中，於西側通道率先引發暴民與警方的激烈衝突，在他被線上偵探辨認出身分近兩年後，於8日落網。

「叛亂獵捕人」(Sedition Hunters)組織2021年辨認出該男子是米哈雷斯(Gregory Mijares)，一份聯邦調查局(FBI)書面證詞指出，FBI在2021年10月收到線報。

法庭文件顯示，米哈雷斯8日在印第安納州克朗波因特(Crown Point)被逮捕，被控市民騷亂重罪，以及兩項輕罪。

影像顯示，米哈雷斯是1月6日國會暴亂當天第一個通過西側下方露台(Lower West Terrace)入口進入國會大廈的暴徒，該入口是當天發生暴力衝突最嚴重的地點之一，幾名警察遭受重傷，另有一名女子在混亂當中死亡。

米哈雷斯在這場暴亂中被稱為「防毒帽哥」(Gas Hat)，影片中可看到他戴著全罩防毒面具與警方對峙。

米哈雷斯向FBI供稱，他在印第安納州租一輛車，與一名友人駕車前往華府，並在維吉尼亞州的一間Airbnb民宿留宿，米哈雷斯承認他進入國會大廈，戴著防毒面具，看見執法部門對群眾噴灑催淚瓦斯，並與通道內外的警員爭吵。

FBI稱，米哈雷斯對警方豎起中指後打開一扇被暴民破壞的門，與警方對峙不久後和警員爆發肢體衝突。

線上偵探透過一名記者發布的照片辨認出米哈雷斯，照片中米哈雷斯於攻擊後在國會大廈附近擺姿勢拍照，當時他未戴面具。

FBI已逮捕超過1100名與國會暴亂襲擊相關的人士，逾600人被判刑，包括370多名被告被判監禁，超過120人被判居家軟禁。

在2021年1月6日國會山莊暴亂中，於西側通道引發暴民與警方激烈衝突的為首男子，...
在2021年1月6日國會山莊暴亂中，於西側通道引發暴民與警方激烈衝突的為首男子，在身分被辨識出近兩年後，於8日落網。(美聯社)

FBI 印第安納州 維吉尼亞州

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