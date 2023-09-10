愛阿華州AI中心 水資源消耗巨大

位於愛阿華州西第摩因玉米田旁邊的微軟資訊中心，就是最先進大型語言模型GPT-4誕生地，因為需要從附近的浣熊河抽取大量清水來冷卻超級計算機。(美聯社)

生成式人工智能(AI )熱潮方興未艾，包括微軟 、OpenAI和谷歌 在內的領先技術開發商承認，不斷增長的AI工具需求已造成巨大成本，從昂貴的半導體到大量的冷卻水消耗，支出驚人；但這些開發商往往對具體細節守口如瓶。

微軟最新環境報告透露，其全球用水量自2021年到2022年驟增34%，達到近17億加侖，相當於2500多個奧運規模游泳池。河濱加州大學(UC Riverside)華裔學者任紹磊(Shaolei Ren)表示，他可以很公平地說，微軟「用水量的大部分增長，源於對生成式AI的大量投資以及與OpenAI的合作。」

任紹磊致力研究AI技術資源消耗對環境的負面影響。他的團隊最近估計，每次向ChatGPT提出5到50個提示或問題，ChatGPT就會「喝下」500毫升冷卻水；用水量會因伺服器所在位置和季節而異。「大多數人不知道ChatGPT底層的資源使用情況，」任紹磊說：「不了解資源使用情況，就無法節省資源。」

谷歌報告同期用水量增長20%，任紹磊也將它歸因於運作AI。谷歌用水量增長並不平均，它在公眾普遍關注用水量的俄勒岡州保持穩定，在拉斯維加斯以外地區呈現翻倍增長，在愛阿華州也用水極多。

微軟支持的OpenAI技術需要大量水來冷卻超級計算機；這些水是從愛阿華州中部浣熊河和第摩因(Des Moines)抽取。少有人知道愛州是OpenAI最先進大型語言模型GPT-4誕生地，直到微軟高層在演講中才透露，它出自「西第摩因的玉米田旁邊」。

微軟向美聯社表示，微軟正投資研究以衡量AI能源和碳足跡，同時致力提高大型系統的訓練和應用效能，希望「在2030年實現碳負、水正和零浪費的永續發展目標」。

OpenAI在8日回應表示，它正認真思考如何妥善利用計算能力，「我們明白訓練大型模型可能消耗大量能源和水資源，正在努力提高效率。」