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國會山莊暴亂 累計1146人被捕

編譯潘勛／綜合9日電
2021年1月6日國會山莊暴亂，暴民企圖闖越警方防線，衝進國會大廈。(美聯社)
2021年1月6日國會山莊暴亂，暴民企圖闖越警方防線，衝進國會大廈。(美聯社)

司法部日前表示，再逮捕多名被控參與2021年1月6日國會山莊暴亂案的嫌犯，該事件被捕總數已達到1146人。

Axios網站報導，最近被捕人員當中，包括維吉尼亞州路易莎鎮(Louisa)的斯努茨(Lewis Wayne Snoots)，他5日被捕的原因，是涉嫌國會山莊暴亂案當天，夥同其他人，攻擊華府警員法農(Michael Fanone)。

斯努茨是398名被控襲警、拒捕或妨礙警方執行公務的嫌犯之一。

法農去年在眾院國會暴亂案調查委員會作證，談他遇襲一事，而受全國矚目。暴亂案當天，他被拖入暴民堆、遭到歐打、電擊，導致後來心臟病輕微發作，腦部也受傷；法農已於2021年12月辭去警職。

斯努茨被控抓住法農，限制其肢體動作，以讓其他別暴徒攻擊。

據司法部指控，視頻顯示，59歲的斯努茨「顯然極力限制、妨害法農警員的自衛能力，無法抵抗其他暴徒的連番攻擊」。

斯努茨目前被刑事起訴的重罪罪名包括襲警、拒捕、妨礙執法、內亂，外加幾項不當行為。

華盛頓郵報報導，已有四人因襲擊法農警員而認罪。其中來自加州的羅德里格茲(Daniel Rodriguez)被判刑12年；來自田納西州的黑德(Albuquerque Head)被判刑七年以上。

2021年1月6日國會山莊暴亂案中，遭到暴民遭到歐打、電擊，導致後來心臟病輕微發...
2021年1月6日國會山莊暴亂案中，遭到暴民遭到歐打、電擊，導致後來心臟病輕微發作，腦部也受傷的華府警局警員法農；法農已於2021年12月辭去警職。(美聯社)

司法部 維吉尼亞州 眾院

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