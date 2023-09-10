國會山莊暴亂 累計1146人被捕

2021年1月6日國會山莊暴亂，暴民企圖闖越警方防線，衝進國會大廈。(美聯社)

司法部 日前表示，再逮捕多名被控參與2021年1月6日國會山莊暴亂案的嫌犯，該事件被捕總數已達到1146人。

Axios網站報導，最近被捕人員當中，包括維吉尼亞州 路易莎鎮(Louisa)的斯努茨(Lewis Wayne Snoots)，他5日被捕的原因，是涉嫌國會山莊暴亂案當天，夥同其他人，攻擊華府警員法農(Michael Fanone)。

斯努茨是398名被控襲警、拒捕或妨礙警方執行公務的嫌犯之一。

法農去年在眾院 國會暴亂案調查委員會作證，談他遇襲一事，而受全國矚目。暴亂案當天，他被拖入暴民堆、遭到歐打、電擊，導致後來心臟病輕微發作，腦部也受傷；法農已於2021年12月辭去警職。

斯努茨被控抓住法農，限制其肢體動作，以讓其他別暴徒攻擊。

據司法部指控，視頻顯示，59歲的斯努茨「顯然極力限制、妨害法農警員的自衛能力，無法抵抗其他暴徒的連番攻擊」。

斯努茨目前被刑事起訴的重罪罪名包括襲警、拒捕、妨礙執法、內亂，外加幾項不當行為。