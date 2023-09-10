研究：風災相關死者 多為貧弱族群

颶風伊達利亞上月底侵襲佛州，一位災民看著滿目瘡痍的家園，不知如何收拾。(美聯社)

最新一期「科學進展」(Science Advances)刊載的一份研究報告指出，過去數十年來，國內風災造成的死亡人數，比傳統官方公布數字還要多出十餘倍，而且死者多以貧民、弱勢族群和少數族裔占多數。

據哥倫比亞大學 梅爾曼公衛學院(Mailman School of Public Health)環境流行病學者帕克斯(Robbie Parks)領導的研究小組統計，從1988年至2019年，因颶風 或熱帶氣旋 等風災，導致溺斃、被外物擊中等直接因素，以及災後因缺乏救濟、傳染疾病等各種間接因素導致死亡的人數，超過1萬8000人，是國家海洋暨大氣管理局(NOAA)公布的風災直接死亡人數1385人的13倍。

帕克斯研究團隊發現，官方公布的直接死亡人數，和研究小組的統計數字，兩者差距甚大，以2012年颶風珊迪(Sandy)為例，國家颶風中心(NHC)公布死亡人數僅147人，但是研究小組統計死亡人數為1193人；2017年颶風哈維(Harvey)公布死亡92人，但研究小組統計死者多達1202人。

該報告針對遭受風災襲擊的地區，研究災區在風災前、風災中以及風災後的死亡人數變化，並針對不同年份的死亡人數增減，依正常公衛條件進行比對，結果發現災區死亡人數突然激增，全是因為風災造成。

帕克斯表示：「足以說明在沒有颶風來襲的正常情況下，死亡人數會有所不同。」

帕克斯強調，風災過後，由於居住環境被破壞，災民承受巨大壓力，容易引發身心疾病，進而造成死亡人數增加，此一事實長期以來未獲重視：「此研究數據確實證明，收入最低的族群往往也是風災最大的受害者。」

麻省理工學院(MIT)颶風學者艾曼紐(Kerry Emanuel)對此也表示認同：「我一點也不意外，但最令我悲痛的是，社區最弱勢族群死亡率太高，正是因為提供給他們疏散和撤離的資源太少，因此總是首當其衝，受害最嚴重。」