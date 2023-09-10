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拜登停建邊境牆 觸發更多環境問題

編譯盧炯燊／綜合9日電
川普總統時代，興建中的美墨邊境圍牆，國會審計處日前發表報告指出，邊境圍牆給環境造成了傷害，然而拜登上台後下令停止所有興建計畫，同樣也對環境造成嚴重影響。(美聯社)
川普總統時代，興建中的美墨邊境圍牆，國會審計處日前發表報告指出，邊境圍牆給環境造成了傷害，然而拜登上台後下令停止所有興建計畫，同樣也對環境造成嚴重影響。(美聯社)

前總統川普在邊境興建圍牆阻止無證移民，從一開始就遭環保組織抨擊破壞環境。國會審計處(GAO)日前發表報告，說明邊境圍牆給環境造成了傷害，然而拜登上台後下令停止所有興建計畫，同樣也對環境造成嚴重影響。

報告指出，現在的邊境牆遭嚴重侵蝕，面板幾乎無一完整。問題在於拜登在2021年下令停止所有興建工程後，承包商放下工具走人，留下數以十公里尚未完工的圍牆，就連修復工作，例如安裝排水管及修復洪氾區以控制侵蝕等工程也完全停擺。

眾院民主黨人要求GAO調查邊牆對環境的整體影響，結果揭發出更多問題。

GAO的報告說，在亞利桑納州多個地點，巡邏道路沿線的邊境圍牆出現侵蝕，當停止及取消合約後，承包商沒有完成相關工程，已威脅到圍牆系統的完整性；加州的邊界圍牆也有同樣問題。

除此之外，還衍生出其他令人擔憂的情形。

GAO調查人員指出，在一個令人不安的例子裡，承包商在亞利桑納州建造邊境圍牆時，會先移走仙人掌，將其移植到附近。當承包商走人後，仙人掌植物無人理會，估計在某些地方，多達一半的移植仙人掌無法存活。

報告列舉了聯邦海關及邊境保護局(CBP)官員的說法，指出加州一處地點的邊境圍牆，由於大量降雨使侵蝕程度更加嚴重，儘管CBP已撥出5000萬元用於修復環境，但並不能涵蓋所有需求。

報告還指出，邊境圍牆對環境其實也有一些積極影響，例如無證移民傾倒在土地上的垃圾數量減少，他們在荒野沙漠中行走時砍伐植被數量也有所減少。

GAO在報告中敦促CBP及聯邦內政部制定更好的策略，保護因修建圍牆而受到威脅的文化和自然資源，並研究從中汲取經驗教訓。

CBP 拜登 加州

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