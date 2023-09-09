監控狙殺賓拉登會議室 重建落成新白宮戰情室 再深入地下5呎

2011年歐巴馬總統和內閣官員監看特戰人員狙殺911恐襲主謀賓拉登的會議室，在改建過程中已被拆除。(美聯社)

位於白宮 西廂地下室，占地5500平方呎的戰情室，向來是美國最神秘的禁地之一。白宮記者8日難得獲邀，在國安會官員帶領下，參觀新裝修完成的白宮戰情室，當年歐巴馬 總統等人監看美軍狙殺賓拉登的會議室打掉改建，但隨時監看北韓發射導彈、俄國入侵烏克蘭等全球重大事件的基本設施仍在。

白宮戰情室內最主要的會議室，被命名為「約翰甘迺迪白宮戰情室」。(美聯社)

負責管理戰情室的國安會官員古斯塔夫森(Marc Gustafson)告訴記者們，這次改建耗時一年，花費5000萬元，8月完工，往地下更深入五呎，增加更多現代科技。

他說，主要變更包括拆除2011年歐巴馬等官員監看特戰人員狙殺911恐攻主謀賓拉登的會議室，那張著名的照片暫時被收藏起來，準備轉交給歐巴馬總統圖書館。

白宮戰情室源自1961年豬玀灣事件，當時總統甘迺迪認為白宮有必要建立一個可以監看全球重大事件的處所。

隨後，白宮戰情室逐漸成各軍事情報部門官員，24小時監視全球各地重要發展的情報收集、分析、研判、反應中心，值班人員每12小時輪班一次，現在監看範圍擴大到社交媒體和網路影片。

拜登 總統等官員專用的電話亭也已移走，日後將交給「拜登總統圖書館」收藏。

整建後，最大的會議室被命名為WHSR JFK(約翰甘迺迪白宮戰情室)，牆上有大螢幕，14名高級官員可坐在皮椅上監看。古斯塔夫森說，WHSR是White House Situation Room的縮寫，發音為whizzer。

他說，拜登5日首次坐在這裡面聽取簡報，「他愛死這地方了」。

古斯塔夫森自己的辦公室有層層破璃圍牆與會議室隔開，讓與會官員有私密空間，可暢所欲言。

他說，拜登自上任以來，常往戰情中心跑，有時不請自來，聽聽各部門的討論主題，2022年2月，俄國入侵烏克蘭時，就曾如此。

拜登和副總統賀錦麗進出戰情室有專用通道，牆上有總統、副總統、國安會等徽章，開會是會掛出主持會議最高階官員所屬單位的徽章。