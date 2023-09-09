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抓逃漏稅大戶 啟用AI工具 國稅局鎖定1600名富翁、75家合夥企業

記者張聲肇／綜合報導
國稅局今年7月從175名高收入納稅人身上追回3800萬元欠稅。(美聯社)
國稅局今年7月從175名高收入納稅人身上追回3800萬元欠稅。(美聯社)

國稅局(IRS)8日宣布將用新方法追討1600名百萬富翁和75家合夥企業數億元的欠稅，IRS局長沃菲爾(Daniel Werfel)說，國稅局增聘了不少人力，並運用人工智能(AI，人工智慧)科技抓逃漏稅。

沃菲爾說，「你如果準時納稅，看到有錢人卻不然，一定特別懊惱。」因此，國稅局決定針對欠下至少25萬元以上稅款的1600名富翁，和平均資產逾百億的75家合夥企業，展開「強迫守法」(compliance efforts)行動。

他說，大批新進人員，和國稅局員工及外包廠商合作開發的AI工具，在辨識和鎖定逃漏稅大戶的過程中扮演主要角色。

國稅局決心拿出成果，以證明拜登政府增加國稅局經費的成效，以及共和黨國會議員刪減這筆預算的錯誤。

拜登2022年8月簽署實施「降低通膨法」，其中編列了800億元以提升國稅局「戰力」，但遭共和黨刪減了其中14億元。

沃菲爾說，「新工具讓我們找出過去看不出來的(逃漏稅)慣性與趨勢，大企業都把錢藏到哪裡去了，藉此工具，我們更有信心找出來。」

國稅局僅花了數個月的時間，今年7月就從175名高收入納稅人身上追回3800萬元欠稅。沃菲爾說，抓逃漏稅的行動將要擴大規模；他說，「2024會計年度，會有幾十名稅務官員專注欠稅大戶案件」。

經濟學家和國稅局研究人員組成的專案小組2021年提出報告說，美國收入最高前1%的超級富豪，總收入至少有20%沒讓國稅局知道。10月起，國稅局會全面搜尋這些該報稅卻不報的錢到底藏到哪裡去了。

民主黨籍參院財政委員會主席魏登(Ron Wyden，俄勒岡州)說，國稅局終於拿出「撒手鐧」，用新方法來對付手段高明的避稅大戶。

非營利組織「納稅人保護聯盟」幹部威廉斯(David Williams)說，每個企業、每個人都該納稅，但就怕國稅局新聘那麼多人，卻用來對付升斗小民。

國稅局 拜登 共和黨

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