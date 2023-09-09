訟案牽扯利益？大法官艾里托與原告律師有往來 拒絕迴避

大法官艾里托。(路透)

最高法院操守爭議再添一樁；民主黨 籍參議員要求保守派大法官 艾里托(Samuel Alito)迴避最高法院即將審理的稅務訴訟，因為艾里托與其中律師頗有淵源，但艾里托8日回絕了這一要求。

艾里托在最高法院例行命令列表中，附加一份罕見的聲明。他在四頁聲明裡說：「並沒有具體原因可以要求我迴避此案。」

參院司法委員會的民主黨籍成員強烈批評艾里托等大法官的操守爭議，包括湯瑪斯(Clarence Thomas)、艾里托都曾接受旅遊招待。經過兩黨態勢分明的表決結果，參院司法委員會通過大法官操守準則，但一般預料將來通過立法的機會並不高。

參院司法委員會主席德賓(Dick Durbin)與其他民主黨同僚上個月致函首席大法官羅伯茲(John Roberts)，信中指出艾里托不應該參與今秋將進入口頭辯論的稅務訴訟審理。

德賓等民主黨籍參議員指出，艾里托曾接受華爾街 日報主編與律師芮福金(David Rivkin)長達四小時的專訪，而芮福金則是最高法院即將審理的稅務訴訟原告委任律師。保守派司法倡議人士、「聯邦主義社團」(Federalist Society)主席李歐(Leonard Leo)曾於2008年招待艾里托赴阿拉斯加州私人旅遊。民主黨籍參議員調查李歐與最高法院大法官的往來時，芮福金則是李歐的辯護律師。

艾里托在華爾街日報專訪報導中表示，國會無權為最高法院訂定操守準則。

德賓發表聲明說，訴訟律師曾在華爾街日報撰文吹捧艾里托，艾里托拒絕迴避其實並不令人感到意外，「為什麼這些大法官一直拿落錘去破壞最高法院的名譽呢？」

德賓表示，艾里托的聲明更加證明國會應該為最高法院強行訂定操守準則。在所有聯邦法院法官中，目前只有最高法院大法官並沒有道德操守準則。

保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)7日則表示，希望最高法院盡快採取「具體步驟」，解決外界對於操守問題的疑慮。