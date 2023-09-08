率球員禱告被停職 教練復職遇報復 剛開學就請辭
華盛頓州高中足球教練甘迺迪(Joseph Kennedy)賽後率球員返回球場禱告而遭學區停職，官司一路打到最高法院，2022年6月獲判勝訴；不過，新學年才剛開學，甘迺迪在僅指導一場比賽後便自行請辭；他接受媒體訪問時說，復職之後遭到報復，他因此決定辭職。
陸戰隊退役的甘迺迪於2008年起擔任華州布瑞米爾頓高中(BremertonHigh School)美式足球教練，多年來，他會在比賽結束後，率領全體球員回到球場中央，單膝下跪禱告。布瑞米爾頓學區2015年接獲民眾投訴，稱甘迺迪的禱告作法干預學生個人宗教自由。
學區建議甘迺迪賽前賽後皆可私下禱告，若要在球場禱告，則須等待所有學生離開；甘迺迪因未照辦而遭停職。他於是對學區提告，但聯邦第九巡迴上訴法院裁定學區勝訴，最高法院大法官去年則以六票對三票表決裁定甘迺迪勝訴。
福斯數位新聞(Fox News Digital)報導，甘迺迪6日透過聲明表示，他在復職之後遭到學區報復，加上必須照顧住在外州的生病的家人，因此決定辭職。
甘迺迪說，他過去這段時間長期住在佛羅里達州，9月1日是新學期第一場比賽，比賽之前便對於能否繼續擔任教練有疑慮。他表示，脫離學校體系之後，對於倡導憲法保障自由與宗教信仰自由，可以有更好的發揮。
協助甘迺迪打官司的非營利保守派法律組織「第一自由研究所」(First Liberty Institute)總顧問薩塞爾(Hiram Sasser)說，對於甘迺迪復職後遭到學區報復將展開調查。
薩塞爾說，學區無所不用其極讓甘迺迪感覺到「不受歡迎」，「第一自由研究所」將在調查之後決定是否採取法律行動。
上一則
新冠住院人數續增 新疫苗可擋變種 德桑提斯卻抵制
下一則
FB留言