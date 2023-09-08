率球員禱告被停職 教練復職遇報復 剛開學就請辭

比賽後會率球員在球場中央禱告的華盛頓州高中美式足球教練甘迺迪，本學期僅指導一場比賽後便辭職。(美聯社)

華盛頓州 高中足球 教練甘迺迪(Joseph Kennedy)賽後率球員返回球場禱告而遭學區 停職，官司一路打到最高法院，2022年6月獲判勝訴；不過，新學年才剛開學，甘迺迪在僅指導一場比賽後便自行請辭；他接受媒體訪問時說，復職之後遭到報復，他因此決定辭職。

陸戰隊退役的甘迺迪於2008年起擔任華州布瑞米爾頓高中(BremertonHigh School)美式足球教練，多年來，他會在比賽結束後，率領全體球員回到球場中央，單膝下跪禱告。布瑞米爾頓學區2015年接獲民眾投訴，稱甘迺迪的禱告作法干預學生個人宗教自由。

學區建議甘迺迪賽前賽後皆可私下禱告，若要在球場禱告，則須等待所有學生離開；甘迺迪因未照辦而遭停職。他於是對學區提告，但聯邦第九巡迴上訴法院裁定學區勝訴，最高法院大法官去年則以六票對三票表決裁定甘迺迪勝訴。

福斯數位新聞(Fox News Digital)報導，甘迺迪6日透過聲明表示，他在復職之後遭到學區報復，加上必須照顧住在外州的生病的家人，因此決定辭職。

甘迺迪說，他過去這段時間長期住在佛羅里達州，9月1日是新學期第一場比賽，比賽之前便對於能否繼續擔任教練有疑慮。他表示，脫離學校體系之後，對於倡導憲法保障自由與宗教信仰自由，可以有更好的發揮。

協助甘迺迪打官司的非營利保守派法律組織「第一自由研究所」(First Liberty Institute)總顧問薩塞爾(Hiram Sasser)說，對於甘迺迪復職後遭到學區報復將展開調查。

薩塞爾說，學區無所不用其極讓甘迺迪感覺到「不受歡迎」，「第一自由研究所」將在調查之後決定是否採取法律行動。