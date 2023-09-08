新冠住院人數續增 新疫苗可擋變種 德桑提斯卻抵制

聯邦疾病防治中心最新資料顯示，感染新冠病毒住院人數連續第七周增加，接種新的疫苗補強針能產生避免感染的額外保護。(路透)

據聯邦疾病防治中心(CDC)7日公布的新數據，截至8月26日當周新冠肺炎住院人數連續第七周增加，從1萬5050人增至1萬7418人，幅度相當於15.7%；而新的疫苗 補強針可提供額外保護，包括Omicron分支XBB和較新的子變種BA.2.86；但佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)及佛州 公衛廳長拉達波(Joseph Ladapo)出面喊話抵制。

美國廣播公司(ABC)報導，杜克大學傳染病學家沃夫(Cameron Wolfe)博士稱他執業醫院的新冠肺炎患者數從初夏的20至30名增加到50至60名，但比幾年前的重症人數少，即數字有所上升但強度不如過去，且依趨勢來看在12月和1月高峰前會先降再升。

新變種BA.2.86表面的刺突蛋白有30多個突變，傳染病專家羅伯茲(Scott Roberts)博士指出，如此大量的突變值得注意，因為從Omicron變種XBB.1.5發展到EG.5(Eris)時，可能只有一兩個突變。

莫德納(Moderna)6日發布的疫苗測試早期結果稱，新的補強針產生的BA.2.86抗體增加近九倍；先前結果也顯示能應付EG.5和FL.1.5.1，CDC估計這兩種亞變種占新病例的36%。輝瑞(Pfizer)則說，臨床研究顯示它的新XBB 1.5疫苗對多種Omicron變體可產生強烈中和抗體反應，包括EG.5.1和BA.2.86。

不過德桑提斯7日在記者會上誓言關於防疫措施，要「反擊左派擴大政府控制的虛假手段」，並承諾佛州不會像其它州或學區一樣，因為新冠疫情升溫就暫時關閉學校或強制戴口罩，「人們又陷入瘋狂，當我們看到有人在精心策劃這些事時…得出面阻止」。

佛州公衛廳長拉達波也與德桑提斯口徑一致，說有很多「危險信號」(red flags)，拒絕接種最新疫苗是無須爭論的。拉達波向來反對疫苗，去年甚至建議不要讓健康兒童接種，以致CDC與聯邦食品暨藥物管理局(FDA)今年3月發了一封公開信給德桑提斯，警告拉達波的說法誤導大眾。