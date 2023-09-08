我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再次當選總統 中國侵台「可能性是零」

WSJ：明年健保保費將漲6.5% 增幅逾10年新高

新冠住院人數續增 新疫苗可擋變種 德桑提斯卻抵制

編譯廖振堯／綜合7日電
聯邦疾病防治中心最新資料顯示，感染新冠病毒住院人數連續第七周增加，接種新的疫苗補強針能產生避免感染的額外保護。(路透)
聯邦疾病防治中心最新資料顯示，感染新冠病毒住院人數連續第七周增加，接種新的疫苗補強針能產生避免感染的額外保護。(路透)

據聯邦疾病防治中心(CDC)7日公布的新數據，截至8月26日當周新冠肺炎住院人數連續第七周增加，從1萬5050人增至1萬7418人，幅度相當於15.7%；而新的疫苗補強針可提供額外保護，包括Omicron分支XBB和較新的子變種BA.2.86；但佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)及佛州公衛廳長拉達波(Joseph Ladapo)出面喊話抵制。

美國廣播公司(ABC)報導，杜克大學傳染病學家沃夫(Cameron Wolfe)博士稱他執業醫院的新冠肺炎患者數從初夏的20至30名增加到50至60名，但比幾年前的重症人數少，即數字有所上升但強度不如過去，且依趨勢來看在12月和1月高峰前會先降再升。

新變種BA.2.86表面的刺突蛋白有30多個突變，傳染病專家羅伯茲(Scott Roberts)博士指出，如此大量的突變值得注意，因為從Omicron變種XBB.1.5發展到EG.5(Eris)時，可能只有一兩個突變。

莫德納(Moderna)6日發布的疫苗測試早期結果稱，新的補強針產生的BA.2.86抗體增加近九倍；先前結果也顯示能應付EG.5和FL.1.5.1，CDC估計這兩種亞變種占新病例的36%。輝瑞(Pfizer)則說，臨床研究顯示它的新XBB 1.5疫苗對多種Omicron變體可產生強烈中和抗體反應，包括EG.5.1和BA.2.86。

不過德桑提斯7日在記者會上誓言關於防疫措施，要「反擊左派擴大政府控制的虛假手段」，並承諾佛州不會像其它州或學區一樣，因為新冠疫情升溫就暫時關閉學校或強制戴口罩，「人們又陷入瘋狂，當我們看到有人在精心策劃這些事時…得出面阻止」。

佛州公衛廳長拉達波也與德桑提斯口徑一致，說有很多「危險信號」(red flags)，拒絕接種最新疫苗是無須爭論的。拉達波向來反對疫苗，去年甚至建議不要讓健康兒童接種，以致CDC與聯邦食品暨藥物管理局(FDA)今年3月發了一封公開信給德桑提斯，警告拉達波的說法誤導大眾。

疫苗 德桑提斯 佛州

上一則

WSJ：明年健保保費將漲6.5% 增幅逾10年新高

下一則

率球員禱告被停職 教練復職遇報復 剛開學就請辭

延伸閱讀

新冠變種XBB.1.5疫苗 最快9/8批准 9/13開打

新冠變種XBB.1.5疫苗 最快9/8批准 9/13開打
竹科太太傳裸照偷吃房仲 在法庭稱「疫苗副作用」

竹科太太傳裸照偷吃房仲 在法庭稱「疫苗副作用」
入學不接種？無證客兒童惹議 華社意見也不一

入學不接種？無證客兒童惹議 華社意見也不一
洛城新冠確診連5周上升 9月中新疫苗有望上市

洛城新冠確診連5周上升 9月中新疫苗有望上市

熱門新聞

(美聯社)

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

2023-09-05 19:44
新型新冠變種病毒BA.2.86傳播很快，已蔓延五州，紐約市呼籲市民盡快接種疫苗，並在勞工節長周末戴上口罩。(Getty Images)

口罩令重啟？新變種病毒蔓延5州 住院人數連6周上升

2023-09-01 23:58
涉嫌在鄰居門口放毒的南佛州大學化學系博士生李旭明監獄照。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

2023-09-02 22:36
知名美國畫家懷斯(Newell Convers Wyeth)作品。(取自拍賣商Bonhams Skinner官網)

「這是夢嗎？」二手店花4元買畫 價格飆漲3萬7千多倍

2023-09-01 09:57
一名火人祭參加者走在泥濘裡。(路透)

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

2023-09-03 12:37
一名內布拉斯加男子將一頭巨大的安哥拉牛(Watusi bull)放在副駕駛行駛。(截取自News Channel Nebraska影片)

巨型公牛坐副駕駛…民眾驚嚇報警 內州男高速路被攔下

2023-08-31 13:22

超人氣

更多 >
華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火
晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析
11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅
快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果