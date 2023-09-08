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德州無證客「免費專車」送外州 紐時：僅是少數

記者顏伶如／綜合報導
絕大多數來自委內瑞拉的無證客在德州艾爾帕索排隊登上巴士，前往紐約市。(路透)
絕大多數來自委內瑞拉的無證客在德州艾爾帕索排隊登上巴士，前往紐約市。(路透)

紐約時報7日報導，共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)用專車將無證移民載往紐約、洛杉磯等城市的作法引發風波，但事實上搭乘專車的人數只占在邊境地區遭逮捕偷渡客的少數，絕大多數無證移民被親戚或慈善團體接濟，從邊境地區轉赴其他城市，或用個人存款支付交通費。

報導指出，過去一年來，德州提供免費專車將無證移民從邊境城市載往美國其他地點，但搭乘專車的無證移民其實只占偷渡客的少數。根據人口統計資料，全美50州目前約有1100萬名無證移民；多年來無證客進入美國都是從機場或邊境城市入境，然後透過親戚或慈善團體接濟支付交通費，轉往其他城市展開新生活，有些無證客則用個人存款支付交通費。

對於德州提供的免費專車，許多無證客心懷感激，因為經過長達數月之久的闖關之旅，進入美國之後所剩盤纏非常有限。今年7月被德州專車載到華府釋放的委內瑞拉無證客艾列荷斯(Lever Alejos)說：「州長讓我搭巴士到華府，我覺得我很幸運。」艾列荷斯說，他已經找到工作，最近買了一輛車，也開始寄錢回家鄉，給年幼兒子買禮物。

統計顯示，從2022年4月以來，德州專車計畫已把3萬4740名無證客送往外州城市，但搭車人數與同期入境的無證移民相比，僅占少數。以紐約州為例，去年有10萬多名無證客落腳，但只有1萬3100人是被德州專車送來的。

紐約時報分析，搭乘德州專車的無證移民中，極高比例來自委內瑞拉。委內瑞拉無證客與來自墨西哥或其他中美洲國家的無證客不同，通常在美國並無親朋好友可投靠，因為委內瑞拉的偷渡潮屬於新興現象。

既無錢又無親友的情況下，大批委內瑞拉無證客湧入，讓非營利慈善組織與義工團體從去年春季以來應接不暇。

報導指出，大批無證移民帶來的沉重財政負擔，讓紐約州、伊利諾州和麻州紛紛宣布進入緊急狀態，並呼籲聯邦政府提供資源協助，以紐約州為例，各種無證移民援助計畫就耗資數十億元。

移民 無證客 德州

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