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5年前折斷兵馬俑拇指帶回家 震驚美中…醉漢判緩刑5年

記者胡玉立／綜合報導
德拉瓦州29歲男子羅哈納2017年夜間酒後潛入費城富蘭克林博物館，折斷在館內展出的一尊中國兵馬俑的拇指、放入口袋內離開，6日被判處緩刑五年。(美聯社)
德拉瓦州29歲男子羅哈納2017年夜間酒後潛入費城富蘭克林博物館，折斷在館內展出的一尊中國兵馬俑的拇指、放入口袋內離開，6日被判處緩刑五年。(美聯社)

德拉瓦州29歲男子羅哈納(Michael Rohana)2017年夜間潛入費城富蘭克林博物館(Franklin Institute)，折斷在館內展出的一尊中國兵馬俑的拇指、放入口袋離開；這樁震驚美中的國際文化交流意外插曲，6日有了新進展，費城聯邦法院地區法官肯尼(Chad F. Kenney)判處羅哈納五年緩刑，10月將另外決定羅哈納該為他當年的蠢事賠償多少錢。

羅哈納在聽證中向家人和中國政府致歉，稱他不會為那年12月21日在聖誕派對醉酒後的惡作劇找藉口。他表示，「歷經此事，我明白這些考古文物應獲得極大尊重，不該被毀損」。

肯尼肯定羅哈納誠心懺悔，但也說他無須面臨牢獄之災，實在很幸運；「你在此案的行為絕對令人憤慨作嘔，世上每個人看到都會說，『對啊，就是那些美國人，什麼也不尊重。』」

肯尼除了判處羅哈納五年緩刑，還命令他支付5000元罰款、完成100小時社區服務。至於賠償富蘭克林博物館、保險公司以及收藏兵馬俑的中方博物館金額多寡，留待下次聽證確定。

羅哈納的際遇原有可能更糟。但他今年稍早與檢察官達成協議，承認犯下跨州貿易走私考古文物輕罪，讓他免於被判處十多年刑期的重罪。

2019年，美國政府本來用聯邦藝術品盜竊法起訴羅哈納；該法通常用於起訴博物館搶劫犯，被盜物品價值逾5000元。由於無法確定羅哈納的行為和被盜拇指價值是否符合該項定罪門檻，陪審團最終未能做出裁決，導致審判無效。

被羅哈納扯斷拇指的這座真人大小的兵馬俑稱為「騎兵」，保險金額450萬元，是中國秦始皇陵墓為數不多、完全修復的兵馬俑。中國政府嚴格監管這些具2000年歷史的文物展示和修復，花費數年審查美國博物館安全協議和展覽計畫，才在2017年擇定富蘭克林博物館和另一美國博物館，舉辦兵馬俑文物巡迴展覽。

助理檢察官牛頓(K.T. Newton)6日表示，羅哈納或許無意引發國際事件，但他的行為已對國際文化交流造成「永久損害」。秦陵博物院花費了2萬5000多元成本來修復這座雕像，「騎兵」已撤出公開展覽。

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