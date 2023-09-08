隔近50年…喜萊莉柯林頓再執教鞭 首堂課先開放拍照5分鐘

前國務卿喜萊莉·柯林頓去年5月獲得哥倫比亞大學頒贈榮譽法學博士學位，並在畢業典禮上致詞；她本學期在哥大開課，講授外交政策。(路透)

紐約市各級學校本周開學，現年75歲的喜萊莉·柯林頓 (Hillary Clinton)也在重返校園的行列中；這位曾擁有國務卿、聯邦參議員和第一夫人頭銜的前總統候選人，本學年開始在哥倫比亞大學再執教鞭，擔任教授，距她上次在阿肯色大學法學院任教，已相隔近50年。

紐約時報 報導，柯林頓5日在校內談起自己重任教職，笑說：「我感覺很好，但有點緊張。」6日，在哥大 國際公共事務學院開設的「戰情室內」(Inside the Situation Room)課程第一堂課上，柯林頓面對數百位學生，還有數百部手機和相機開講。學院院長亞里-米洛(Keren Yarhi-Milo)為此乾脆給學生五分鐘時間，讓大家拍個夠；柯林頓笑稱，「真像是狗仔隊」。

紐約時報報導，對任何自由派政治人物來說，尤其對於差點當上總統的柯林頓本人來說，以外交政策專家身分出任哥大教授新職、回歸學術領域，重現世人眼前，這樣的校園「軟著陸」，別具意義。

哥大國際公共關係學院研究生學費每年逾6萬5000元，約30%學生有獎學金。柯林頓不只與亞里-米洛教授合作開設這門「戰情室內」課程，也共同創建哥大新的全球政治研究所。

該研究所首屆研究員包括美國前駐烏克蘭大使約萬諾維奇(Marie Yovanovitch)、喬治亞州投票權活動家、前州長候選人艾布蘭(Stacey Abrams)，以及谷歌前執行長兼董事長史密特(Eric Schmidt)。研究員將與學生和學者合作，結合研究和實務經驗，嘗試解決全球社會和政治問題。

哥大國際公共事務學院發言人表示，柯林頓已被任命為正教授，歷來少有人獲得與她同等待遇。「戰情室內」課程旨在通過亞里-米洛的數據和柯林頓的經歷，解構地緣政治的決策過程。逾800名研究所和大學部學生申請修習該課程並提交論文以供考慮，僅370名學生獲得錄取，他們也都通過了特勤局的背景調查。