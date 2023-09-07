逾半車商坦承售車內個資 車主隱私堪憂

最新研究顯示，汽車製造商能出售車內收集到的個資；專家指出，汽車已成為企業界侵入客戶隱私的獨特監控空間。(美聯社)

如今汽車已成為大數據收集中心，非營利組織「謀智」(Mozilla)基金會6日公布最新研究發現，25家受調查的歐美知名汽車製造商，沒有一家符合「謀智」的隱私 最低標準。19家坦承可能出售車內收集到的個資 ；一半車商表示會在缺乏法院命令情況下，應政府或執法部門要求分享個資。

「謀智」自2017年以來針對十多項類別產品進行隱私評分，結果發現：和健身 追蹤器、生理健康應用程式、智能揚聲器及其他家用聯網電器相比，汽車隱私得分最差。車主面對個資未經同意被收集，幾乎毫無控制權可言；各大車商的數位個資安全標準模糊不清，紀錄很容易遭駭客攻擊。

研究負責人卡爾特里德(Jen Caltrider)表示，「談到隱私權，汽車業像是飛行中躲過雷達偵測，情況真的很糟。車內有麥克風，人們會在車內進行各種敏感對話，車內攝影機可以朝內或朝外。除非購車者買的是數位化以前製造的二手車，否則沒有太多選擇。」

調查過程中，各家車商對於把個資出售給誰，含糊其辭；研究人員毫不懷疑這些數據被賣給數據仲介、市場行銷商等。

哈佛大學卡爾人權政策中心(Carr Center for Human Rights Policy)科技人權研究員卡恩 (Albert Fox Cahn)指出，「 越來越多汽車變成行動竊聽器，駕駛人花錢安裝的汽車電子設備越來越貴，車主和乘客被收集的個資也越來越多；汽車已成為企業界侵入客戶隱私的獨特監控空間。」

不過，代表美國市場主要汽車和輕型卡車製造商的組織「汽車創新聯盟」(Alliance for Automotive Innovation)對此說法提出質疑，5日並致函國會參眾兩院領袖表示，他們「保護消費者隱私」目標一致。

聯盟呼籲制定聯邦隱私法，稱各州隱私法規不一，令消費者混淆，也讓廠商難以適從。