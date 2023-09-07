谷歌被控壟斷手機軟體案 36州止訴

原告在訴狀中指出，谷歌宣稱安卓是開放作業系統，允許用戶從其他平台下載應用程式根本只是虛晃一招，谷歌還是設法操控了安卓手機90%的應用程式，市占比明顯違反「反托辣斯法」。(美聯社)

谷歌 (Google )2021年被控獨家操控手機應用程式市場案 ，該公司與36州及哥倫比亞特區達成臨時協議，內容暫時不得而知，待原告各州檢察長及谷歌母公司董事會核准後始公開。

雙方5日呈交法庭的文書顯示，兩造已達成「原則性」協議，法院屆時將監督協議的執行。由猶他州領銜提出的這起訴訟，預定於11月6日庭審。

這項在北加州聯邦法院提出的共同訴訟，內容與手機遊戲軟體公司Epic Games控告谷歌案類似，該案也訂於11月審判。

Epic Games也控告蘋果公司，法院4月裁定蘋果勝訴，因蘋果手機有單獨的應用軟體平台；上訴法院仍維持原判。

谷歌另面臨數起司法部及各地政府的反壟斷官司，指控該公司獨占搜尋引擎和廣告市場。司法部的訴案預定9月12日開庭。

去年11月，谷歌為追蹤用戶使用手機程式地點案，與40個州政府和解，谷歌付出3億9100萬元和解金。

谷歌、臉書、蘋果、亞馬遜等科技巨擘迫使消費者使用它們提供的服務，藉此各自建立數位王國，近年來迭受各界提出司法挑戰，猶他州領銜的反壟斷市場官司，不過是其中一宗。

這36州和哥倫比亞特區控告谷歌的主要論點是：所有掛在谷歌安卓 系統Google Play應用程式商店上銷售的手機應用程式，都要支付谷歌30%的佣金。安卓手機系統占全球手機市場的80%。

蘋果對於掛在「Apple Store」應用程式商店的軟體收取佣金比率和谷歌差不多，但這是蘋果手機用戶唯一的應用程式下載管道。谷歌則允許安卓系統用戶從「Google Play」以外的平台下載到安卓手機。