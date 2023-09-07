我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

中企如何突破拜登半導體封鎖線？繞個道就行

谷歌被控壟斷手機軟體案 36州止訴

記者張聲肇／綜合報導
原告在訴狀中指出，谷歌宣稱安卓是開放作業系統，允許用戶從其他平台下載應用程式根本只是虛晃一招，谷歌還是設法操控了安卓手機90%的應用程式，市占比明顯違反「反托辣斯法」。(美聯社)
原告在訴狀中指出，谷歌宣稱安卓是開放作業系統，允許用戶從其他平台下載應用程式根本只是虛晃一招，谷歌還是設法操控了安卓手機90%的應用程式，市占比明顯違反「反托辣斯法」。(美聯社)

谷歌(Google)2021年被控獨家操控手機應用程式市場案 ，該公司與36州及哥倫比亞特區達成臨時協議，內容暫時不得而知，待原告各州檢察長及谷歌母公司董事會核准後始公開。

雙方5日呈交法庭的文書顯示，兩造已達成「原則性」協議，法院屆時將監督協議的執行。由猶他州領銜提出的這起訴訟，預定於11月6日庭審。

這項在北加州聯邦法院提出的共同訴訟，內容與手機遊戲軟體公司Epic Games控告谷歌案類似，該案也訂於11月審判。

Epic Games也控告蘋果公司，法院4月裁定蘋果勝訴，因蘋果手機有單獨的應用軟體平台；上訴法院仍維持原判。

谷歌另面臨數起司法部及各地政府的反壟斷官司，指控該公司獨占搜尋引擎和廣告市場。司法部的訴案預定9月12日開庭。

去年11月，谷歌為追蹤用戶使用手機程式地點案，與40個州政府和解，谷歌付出3億9100萬元和解金。

谷歌、臉書、蘋果、亞馬遜等科技巨擘迫使消費者使用它們提供的服務，藉此各自建立數位王國，近年來迭受各界提出司法挑戰，猶他州領銜的反壟斷市場官司，不過是其中一宗。

這36州和哥倫比亞特區控告谷歌的主要論點是：所有掛在谷歌安卓系統Google Play應用程式商店上銷售的手機應用程式，都要支付谷歌30%的佣金。安卓手機系統占全球手機市場的80%。

蘋果對於掛在「Apple Store」應用程式商店的軟體收取佣金比率和谷歌差不多，但這是蘋果手機用戶唯一的應用程式下載管道。谷歌則允許安卓系統用戶從「Google Play」以外的平台下載到安卓手機。

原告在訴狀中指出，谷歌宣稱安卓是開放作業系統，允許用戶從其他平台下載應用程式根本只是虛晃一招，谷歌還是設法操控了安卓手機90%的應用程式，市占比明顯違反「反托辣斯法」。谷歌每年營收上千億元。

谷歌2021年遭36個州及哥倫比亞特區政府指控獨家操控手機應用程式市場，該公司已...
谷歌2021年遭36個州及哥倫比亞特區政府指控獨家操控手機應用程式市場，該公司已與原告達成臨時和解協議。(美聯社)

谷歌 安卓 Google

上一則

國安部撥2千萬 遏阻本土暴力攻擊

下一則

罷工最後通牒 汽車工會主席釋讓步訊息

延伸閱讀

蘋果測試用戶買高端iPhone的荷包極限 新款Pro愈來愈貴

蘋果測試用戶買高端iPhone的荷包極限 新款Pro愈來愈貴
這十個品牌擁有最高顧客忠誠度 但前三名沒有蘋果

這十個品牌擁有最高顧客忠誠度 但前三名沒有蘋果
華為挾Mate 60 Pro逆襲 對蘋果獲利衝擊多大？

華為挾Mate 60 Pro逆襲 對蘋果獲利衝擊多大？
X平台被控反猶 馬斯克稱營收下滑揚言興訟

X平台被控反猶 馬斯克稱營收下滑揚言興訟

熱門新聞

(美聯社)

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

2023-09-05 19:44
新型新冠變種病毒BA.2.86傳播很快，已蔓延五州，紐約市呼籲市民盡快接種疫苗，並在勞工節長周末戴上口罩。(Getty Images)

口罩令重啟？新變種病毒蔓延5州 住院人數連6周上升

2023-09-01 23:58
涉嫌在鄰居門口放毒的南佛州大學化學系博士生李旭明監獄照。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

2023-09-02 22:36
知名美國畫家懷斯(Newell Convers Wyeth)作品。(取自拍賣商Bonhams Skinner官網)

「這是夢嗎？」二手店花4元買畫 價格飆漲3萬7千多倍

2023-09-01 09:57

又來一次 麥康諾沉默呆滯30秒 黨內眾議員喊不適任

2023-08-30 17:10
一名火人祭參加者走在泥濘裡。(路透)

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

2023-09-03 12:37

超人氣

更多 >
被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

被動收入來源 理財專家說最常見是這四種
門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死
持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議

持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議
芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害
南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡