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罷工最後通牒 汽車工會主席釋讓步訊息

編譯周芳苑／綜合6日電
汽車工人聯合會主席費恩6日下達最後通牒，底特律任何一家車廠下周合約到期前未達成新協議，工會將發動罷工；態度堅定之餘卻也坦承工會條件不可能完全被接受，透露出讓步空間。(路透)
汽車工人聯合會主席費恩6日下達最後通牒，底特律任何一家車廠下周合約到期前未達成新協議，工會將發動罷工；態度堅定之餘卻也坦承工會條件不可能完全被接受，透露出讓步空間。(路透)

聯合汽車工會(United Auto Workers, UAW)主席費恩(Shawn Fain)6日下達最後通牒稱，底特律任何一家車廠在下周合約到期前未達成新協議，工會將發動罷工；態度堅定之餘卻也坦承工會條件不可能完全被接受，透露出讓步空間。

工會一旦對通用(GM)、斯泰蘭蒂斯(Stellantis)和福特(Ford)三大車廠發動罷工，不僅傷害整個汽車工業，時間拉長也可能對中西部、甚至全美經濟造成衝擊。汽車業約佔全美經濟產出的3%，長期罷工也可能導致車價上漲。

但費恩接受媒體訪問時也保留了避免罷工的可能性；他比過去更明確承認工會將不得不放棄一些要求。

費恩說，談判勢必會來來回回討價還價，最終不可能所有開出的條件都被接受；工會成員有很高的期望，但過去經濟衰退時期中做出很多讓步。

費恩說，工會與車廠協議有進展，先後與通用汽車會面聽取回應，也與福特商討薪資福利，但斯泰蘭蒂迄今尚未回應工會提出的薪資要求。

位於底特律的韋恩州立大學(Wayne State University)商學教授馬斯特斯(Marick Masters)認為，費恩最新談話顯示出隨著罷工期限逼近，談判力求務實，不再擺姿態唱高調，罷工對工人及公司都是痛苦的。

馬斯特斯說，工會很可能會先與一家車廠達成協議，並為其他車廠的談判樹立典範。

工會要求全面加薪46%、每周工作32小時計薪40小時、新員工恢復傳統養老金、新電池廠工人擁有工會代表權並恢復傳統養老金。目前資深UAW工人調至時薪32元，外加年度分享等利潤。

費恩說，新車平均單價已漲至4萬8000元以上，部分原因是全球電腦晶片短缺；過去四年車價上漲30%，股東分紅數十億元，工資僅增加6%。

費恩強調，工會並不想罷工，期待與車廠達成新約協議。

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