國安部撥2千萬 遏阻本土暴力攻擊

國土安全部6日宣布將提供2000萬元經費協助社區預防針對特定目標的暴力攻擊，遏制本土恐怖主義。(路透)

國土安全部 6日宣布將提供2000萬元經費協助社區預防針對特定目標的暴力攻擊，遏制本土恐怖主義。

這筆補助款將由國安部轄下聯邦急難管理局(FEMA)撥發，協助各社區訓練人員，購置裝備，聘雇威脅分析專家，強化地方應對本土極端主義威脅的能力。

國安部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)說，最近發生在佛羅里達州傑克遜維爾的種族仇恨槍擊 案，令人痛心，也清楚地顯示針對特定目標的暴力與恐怖主義，對任何社區都能造成重大衝擊。「本部承諾要面對這種威脅。透過這筆補助款，本部將與社區密切合作，防止這類針對性的可憎行為發生。」

梅奧卡斯2021年上任伊始，就把「對抗日漸猖獗的本土暴力極端主義」當作施政重點。他說，本土極端主義「對我國是最持久的威脅。」

根據國安部資料，2020年制定協助社區防範極端主義暴力辦法以來，已提供7000萬元給35州和華府各社區。今年已撥放的補助款包括66萬元給密西西比州國安處訓練執法人員；70萬元給明尼蘇達州 公安處，成立威脅評估管理小組；60萬元給棕櫚灘警局訓練地方保全人員，提升值班人員的警戒能力。

今年接受補助的各地方單位，有41%說經費主要用於強化對弱勢族群的保護，比去年增加25%。

前國安部代理情報與分析次長柯恩(John Cohen)說，這些補助款反映出國安部對預防威脅的看法，已經改變。

轉任電視ABC新聞評論人的柯恩說，國安部體認到，今天美國要對付的威脅和911恐怖攻擊後所面對的威脅，已經大不相同，新的威脅要用不同的偵查工具與防範方法處理。

他說，補助地方強化能力的款項，就是朝這方向「很重要的一步」，因為美國境內發生太多大型槍擊案了，地方與社區要更有能力處理這類威脅。