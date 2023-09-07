全美路怒調查 亞利桑納州最嚴重
「富比世顧問公司」(Forbes Advisor)根據九項指標對1萬名持有汽車駕照的民眾進行調查，且在每州都至少訪問了200名駕駛，調查發現， 德拉瓦州的駕駛是全美最有禮貌，亞利桑納州路怒最嚴重。
該項調查發現，亞利桑納州路怒問題全國最嚴重，羅德島州名列第二；調查顯示路怒或衝突並沒有任何地理模式。「路怒暴力事件在全國皆出現上升趨勢，」富比世顧問公司指出，「2022年有413人在路怒事件中遭槍擊受傷，比2018年增加了135%。」
富比世顧問公司表示，路怒問題不可輕忽，因為一旦發生財產損失事故，平均汽車保險將會上漲45%，加州增幅甚至高達為97%；肇事者保險則會上漲47%。
根據調查，39.35%的受訪者表示，交通壅塞是導致路怒的原因，38.06%認為當事人原本就壓力大、32.49%認為當事人原本就在生氣，33.89%的人認為是因為遲到，26.18%的人則認為是因為疲勞而路怒。
而最容易爆發路怒的地點，則是城市街道(29.18%)、高速公路或公路(26.59%)、停車場(14.9%)、十字路口 (12.36%)和郊區道路(6.99%)。
根據調查，德拉瓦州的駕駛全美最有禮貌，僅11.5%的受訪者表示，在自家州經常碰到路怒；相較排名第一的亞利桑納州則有31.5%的受訪者表示，經常碰到路怒。
41%的德拉瓦受訪駕駛表示，曾遭吼叫、侮辱或威脅，不到羅德島州比率的一半；28.5%的人表示曾被比過冒犯性的手勢，是全國比率第二低的州；28%的人被按過喇叭，是全國比率最低的州；24.5%的人表示曾被惡意阻擋換道，是羅德島州比率的五分之一；11%的人曾被故意超車，也是全國比率最低；5%的人曾被逼車換道，是亞利桑那州比率的四分之一。
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