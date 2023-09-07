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全美路怒調查 亞利桑納州最嚴重

編譯尤寶琪／綜合6日電
調查顯示，德拉瓦州的駕駛是全美最有禮貌，亞利桑納州路怒最嚴重。圖為民眾在路易斯安納州一處道路旁獻花悼念遭路怒槍擊喪命的前美式足球明星麥克奈特。(美聯社)
調查顯示，德拉瓦州的駕駛是全美最有禮貌，亞利桑納州路怒最嚴重。圖為民眾在路易斯安納州一處道路旁獻花悼念遭路怒槍擊喪命的前美式足球明星麥克奈特。(美聯社)

富比世顧問公司」(Forbes Advisor)根據九項指標對1萬名持有汽車駕照的民眾進行調查，且在每州都至少訪問了200名駕駛，調查發現， 德拉瓦州的駕駛是全美最有禮貌，亞利桑納州路怒最嚴重。

該項調查發現，亞利桑納州路怒問題全國最嚴重，羅德島州名列第二；調查顯示路怒或衝突並沒有任何地理模式。「路怒暴力事件在全國皆出現上升趨勢，」富比世顧問公司指出，「2022年有413人在路怒事件中遭槍擊受傷，比2018年增加了135%。」

富比世顧問公司表示，路怒問題不可輕忽，因為一旦發生財產損失事故，平均汽車保險將會上漲45%，加州增幅甚至高達為97%；肇事者保險則會上漲47%。

根據調查，39.35%的受訪者表示，交通壅塞是導致路怒的原因，38.06%認為當事人原本就壓力大、32.49%認為當事人原本就在生氣，33.89%的人認為是因為遲到，26.18%的人則認為是因為疲勞而路怒。

而最容易爆發路怒的地點，則是城市街道(29.18%)、高速公路或公路(26.59%)、停車場(14.9%)、十字路口 (12.36%)和郊區道路(6.99%)。

根據調查，德拉瓦州的駕駛全美最有禮貌，僅11.5%的受訪者表示，在自家州經常碰到路怒；相較排名第一的亞利桑納州則有31.5%的受訪者表示，經常碰到路怒。

41%的德拉瓦受訪駕駛表示，曾遭吼叫、侮辱或威脅，不到羅德島州比率的一半；28.5%的人表示曾被比過冒犯性的手勢，是全國比率第二低的州；28%的人被按過喇叭，是全國比率最低的州；24.5%的人表示曾被惡意阻擋換道，是羅德島州比率的五分之一；11%的人曾被故意超車，也是全國比率最低；5%的人曾被逼車換道，是亞利桑那州比率的四分之一。

富比世 亞利桑納州 羅德島州

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