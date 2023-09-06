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管制化學品法規到期 保羅阻重授權 政府籲國會速處理

記者張聲肇／綜合報導
國土安全部可依法檢查化學物品儲藏所及保安措施。(美聯社)
國土安全部可依法檢查化學物品儲藏所及保安措施。(美聯社)

管制化學原料不落入恐分子之手的「化學設施反恐標準」法規7月28日到期，但國會未完成重新授權程序 ，政府籲國會迅速處理。

「反恐標準」法規生效期間，國土安全部可依法檢查化學物品儲藏所及保安措施，廠商本身也有責任過濾員工的背景，不得與恐怖主義有任何瓜葛。

法規到期前，國會未能及時讓它持續生效，國安部怕會替國家造成「法規漏洞」，籲請國會本周復會後盡速處理。

國安部長梅奧卡斯上周在維吉尼亞州舉行的「化學安全高峰會」上表示，恐怖分子取得危險化學物質、拿來當作武器的風險，與日俱增。

列入管制的300多樣化學物質包括氯和亞硝酸鈉，全國儲藏管制化學品的有3200多處列為「高風險」倉庫，此外，製造廠和配銷所以及使用某種數量以上的農業、塑膠業、製藥業等業者，依法也要遵守本法規。

上述廠商及業者有義務向國安部呈報管理人員的名單，以便進一步查核是否與恐怖組織有關係。7月28日前，國安部每天至少查核300人，之後「依法」暫停。

國會2006年起授權國安部執行化學品安全法規，翌年立法配合。國會每數年應檢討授權範圍，今年夏季，眾院絕大多數票同意該法持續生效，但共和黨聯邦參議員保羅(Rand Paul，肯塔基州)反對，無法完成授權程序。

保羅反對的理由是，「化學設施反恐標準」法規阻撓新創公司進入市場，有圖利大企業和現行業者之嫌；依法該注意管理安全的各公司，為了自利，會保護自己的投資，不用政府敦促。

保羅說，這條法規送審太過倉促，未充分考慮是否和其他法規有疊床架屋之處，只要參院同意加上「實施評分」制，他就會投下同意票。評分的理由則是評估本法規有否與其他法規重疊處。

參院5日復會，但授權處理還沒排上議程。

參院 維吉尼亞州 眾院

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