參眾兩院拚通過短期支出法案 希望避免這件事發生

國會參眾兩院自本周起陸續開議。(美聯社)

國會參眾兩院結束假期，自本周起陸續開議，由於兩黨對2024財政年度支出，意見相左，12項聯邦支出法案上個會期，未能全數通過，兩黨國會領袖打算本會期，改以短期支出協議，爭取時間，避免部分聯邦機構10月初關門。

截至目前為止，眾院 僅通過12項支出法案其中一項，同時眾院撥款委員會12項法案，因為朝野爭議不斷，包括對聯邦司法部的撥款法案在內，有兩項尚未過關。

由於2024財政年度10月1日啟動前，眾院只剩12個工作日，法案通過時間相當緊迫，共和黨 籍眾院議長麥卡錫 向福斯財經網(Fox Business)坦承：「我覺得我們沒有足夠時間在9月30日前，通過所有撥款法案。」

據了解，眾院共和黨人推出的支出法案，編列的預算金額低於兩黨之前為化解舉債上限爭議達成的協議，而且若法案通過，撥款給聯邦部門運作，必須趕在10月1日前，否則部分政府機構可能關門，造成公務體系大亂。

為了爭取時間，參院多數黨領袖、紐約州民主黨籍聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)和麥卡錫均希望通過一項維持政府短期運作的協議，也就是延長預算支出數個月，直到參眾兩院對2024財年支出法案達成共識，麥卡錫表示：「我打算先通過一項短期補救措施(short-term C.R.)，以便共和黨提出更具說服力的主張。」

但是眾院共和黨極右派「自由黨團」(Freedom Caucus)成員卻堅持任何短期支出協議，都必須附加眾院通過的邊境安全法案(border-security bill)，以落實保守派主張的聯邦司法去政治化以及各項軍事政策。

舒默表示，參院首要任務是通過聯邦預算，而且在兩黨同意下，參院已通過全部12項撥款法案，呼籲眾院應盡速配合通過，若造成政府關門危機，責任要歸咎給眾院共和黨極端派：「我們無法再承受今年稍早時，眾院共和黨人採取的行動，那時他們不惜將國家推向違約邊緣，以安撫黨內極端人士。」