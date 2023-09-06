德州檢察長涉貪1.7億 州參議會彈劾開審 近50年頭一遭

德州檢察長帕克斯頓被控貪腐受賄，遭州參議會彈劾開審。(美聯社)

德州 檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)被控貪腐受賄，遭州參議會彈劾 ，議會5日開審，這是德州近50年來頭一遭審判全州最高位階司法官員，共和黨 政治人物頓時陷入放棄或保住「自己人」的難局。

這也是力挺川普的帕克斯頓當檢察長三任迄今，最難過的一關。他坐在被告席，在電視現場轉播下，靜聽列位州參議員的開場白，但早上的議程還沒完，他就離去。

共和黨州眾議員默爾(Andrew Murr)說，帕克斯頓不但沒有盡到保護德州的責任，還利用自己的民選職位圖利自己，「應予革職。」默爾是眾議會本彈劾案經理之一。共和黨主導的州眾議會已在今年5月高票通過彈劾帕克斯頓。

他說，「我們德州人對公務員的要求，當然遠高於不犯罪。」

彈劾審判一開始，就對帕克斯頓不利。他要求撤除20條被告的罪狀，和他同黨的參議員卻一一駁回。雖然支持者有的不到天亮，就到場｢站位置｣替他加油，觀眾席卻還有很多排空著沒人。

他的律師巴茲比(Tony Buzbee)每聽完一條大聲宣讀的罪狀，就應道「不實」或「不正確」，並稱被告拒不認罪。

帕克斯頓離開現場後，罪狀的宣讀照樣進行。巴茲比說，按規定，被告只需開頭時到場即可。

彈劾的核心罪狀是帕克斯頓幫自己競選時的捐款人、地產開發商保羅(Nate Paul)獲得1.7億元貸款。保羅因對銀行做不實陳述獲得該筆貸款，今年夏季遭檢方起訴。

巴茲比說，帕克斯頓對保羅獲得貸款的所謂幫助，根本「微不足道」，彈劾案「全案盡皆微不足道的枝微末節」，目的就是「推翻選民的意志。」

定罪與否，由州參議員投票表決。德州參議會共和黨占多數，帕克斯頓的太太安吉拉‧帕克斯頓也是其中一員。她可以參加審判丈夫的議程，但決定是否有罪時，她不能投票。