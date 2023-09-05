100℉ 洛磯山脈以東最熱9月 周末估3800萬人籠罩在熱浪中

華府周邊地區連日遭熱浪侵襲，創下9月連續五天的最高溫紀錄。(路透)

根據報導，雖然已經進入9月，但受到熱高壓影響，從中西部到東岸各地出現異常高溫 ，打破秋天氣溫紀錄；有氣象史學者表示，洛磯山脈(Rocky Mountains)以東已創下史上最高溫紀錄。

明尼蘇達、威斯康辛州 和華府 等地近日紛創下9月份華氏100度的高溫紀錄，氣象史學者埃雷拉(Maximiliano Herrera)給華盛頓郵報的信件中指稱，這是洛磯山脈以東、有氣象紀錄以來，最炎熱的9月天。

國家氣象局華府辦公室向民眾提出警告：「凡身處戶外，謹記要多喝水，並在陰涼處或空調室內休息。」同時氣象預測本周末，大約有3800萬人將籠罩在高溫逾100度的熱浪中。

9月初出現異常高溫，明尼蘇達州杜魯斯(Duluth)最高氣溫達99度，比過去單日最高溫紀錄多出8度，創下月平均氣溫高點，就連夜間氣溫也達71度歷史新高；威斯康辛州沃索(Wausau)氣溫也飆升至99度，追平過去9月紀錄。

還有南達科他州蘇瀑市(Sioux Falls)創下97度高溫，追平1913年紀錄；愛阿華州蘇城(Sioux City)氣溫達到99度，也追平1947年紀錄。

另外國家氣象局預測華府周邊地區高溫將達99度，可能打破1881年97度紀錄，創下9月連續五天的最高溫紀錄，包括杜勒斯機場(Dulles Airport)高溫達99度，比舊紀錄高3度。

維吉尼亞州西南部夏洛特維爾(Charlottesville)氣溫可能達100度，打破1893年94度舊紀錄，同時維州雷根國際機場(Reagan National Airport)氣溫也達97度，直逼舊紀錄；北卡羅來納州羅利(Raleigh)預估也將創下97度歷史高溫紀錄。

馬里蘭州巴爾的摩(Baltimore)氣溫達98度，打破1898年97度紀錄；費城最高氣溫5日可能達96度；紐約市最高溫也可能突破90度。

根據氣象預報，籠罩在東部和中西部的這股熱高壓將繼續向西南方移動，預估德州各地將出現100度高溫，包括達拉斯和奧斯汀的氣溫可能達到105度。