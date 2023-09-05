受NASA第6次委託 SpaceX太空「專機」接回4名太空人

四名太空人在國際太空站待滿六個月後，4日搭乘太空探索公司的「飛龍奮進號」太空船返地球。(美聯社)

四名太空人 在國際太空站待滿六個月後，4日搭乘太空探索公司(SpaceX)的「飛龍奮進號」(Dragon Endeavour)太空船返地球。

美東時間凌晨12時5分到17分，奮進號劃過墨西哥灣和佛州 中部與東北部夜空，呼嘯墜入佛羅里達州傑克遜維爾(Jacksonville)外海，完成國家航空暨太空總署(NASA)委託的第六次太空站任務。這是奮進號三度支援任務後，第四度前往太空站把人接回地球。

在大西洋「著地」後，任務指揮官波文(Stephen Bowen)感謝太空探索公司從訓練、發射升空、太空補給到「專機」返航這一路的支援。

返回的四人，還包括美國太空人賀伯格(Warren 'Woody' Hoburg)、俄國 太空人費迪耶夫(Andrey Fedyaev)和阿拉伯聯合大公國的阿內亞迪( Sultan Alneyadi)，他們在返航前17小時就結束在國際太空站六個月的科學試驗任務。

被接上岸，準備前往太空中心時，四人說他們最渴望的是洗個熱水澡，泡杯熱咖啡，呼吸清新空氣。

國際太空站下一次「換班」是9月稍後，在「上面」待了一整年的兩名俄國和一名美國太空人終於可以回到地球。這三人的值班任務，因俄國聯合號(Soyuz)太空船的冷卻劑漏光，非要派另一艘前去接回不可，只好延長一期。這段期間，太空站上共有七名太空人值班。

太空探索公司總共完成了11次太空飛行任務，其中八次為太空總署「商業外包」出航，另三次搭載民間太空人。

8月26日搭載四名太空人前去太空站換班的SpaceX獵鷹9號(Falcon 9)火箭，本周內又將從佛州卡納維爾角(Cape Canaveral)太空中心升空，部署一批星鏈網路衛星。太空探索公司尚未公布發射日期與時間。