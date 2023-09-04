丹佐華盛頓「私刑教育3」 周末票房奪冠

「私刑教育3」劇照。(美聯社)

丹佐華盛頓(Denzel Washington)主演的系列電影「私刑教育 3」(Equalizer 3)周末以3450萬元的票房奪下國內票房冠軍，發行商索尼影業(Sony)預計該片賣座至周一勞工 節假期結束後將累計至4200萬元。

勞工節周末標註著暑期電影檔期的結束，本季是自疫情以來票房總額首度超越40億元，其中很大一部分要歸功於「芭本海默」(芭比 Barbie和奧本海默Oppenheimer)帶動的觀影熱潮，即使過了七周仍居於榜上並持續刷新紀錄。

葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)執導的「芭比」(Barbie)本周末正式成為2023年票房收入最高的電影，全球票房突破13億6000萬元，超越「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)；克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)執導的「奧本海默」全球票房突破8億5000萬元，為年度票房第三高，也是諾蘭票房收入第三高的電影。

「私刑教育3」上映時間正逢好萊塢的艱難時刻，演員罷工已延續七周，戲院將面臨乏味的秋季電影檔期。

演員工會SAG-AFTRA持續罷工意味著丹佐華盛頓無法親自為該電影宣傳，「私刑教育3」由他熟悉的合作夥伴安東尼法奎(Antoine Fuqua)執導，雖然主角缺席宣傳活動通常被認為不利票房，但「私刑教育3」可能是罕見的例外，得以在缺乏丹佐華盛頓親自站台的情況下上映，因為該片已經是知名的系列電影。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「片商通常在勞工節有不錯的票房收入，索尼影業選擇本周末上映私刑教育3是明智的做法。」

「私刑教育3」在北美3900個影廳上映，包括IMAX和高級巨大螢幕，該片獲得影評人的一致好評，在爛番茄(Rotten Tomatoes)獲得76%新鮮度，觀眾評分更高達94%；並且在CinemaScore獲得觀眾給予的A級好評，在PostTrak獲得五星評分。