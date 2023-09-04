蒙大拿小城 600遊民公園紮營 聯邦禁驅逐 當地政府束手無策

志工協助清理米蘇拉市的遊民營地。(Missoulians for a Dignified Encampment官方臉書)

坐擁逾400英畝公園土地的蒙大拿州米蘇拉(Missoula)，最近無家可歸者愈聚愈多；600多人在公園裡搭起帳篷，情況讓這個北洛磯山脈的大學城居民沮喪不安。但因聯邦第九巡迴上訴法院的一項裁決，阻止其轄區範圍內任何地方政府當局驅逐在公共場所宿營者。問題該如何解決，引起廣泛議論。

聯邦第九巡迴上訴法院是全國轄區最大的上訴法院，範圍幾乎包括整個西部和阿拉斯加及夏威夷。2018年法院裁決禁止轄區內各級官員驅逐任何在公共場所搭營者，除非當局提供庇護場所供遊民 搬遷。這項裁決不但令俄勒岡州波特蘭、加州舊金山 和洛杉磯等大城無計可施，就連米蘇拉這個約7萬8000人口的小城，也同樣束手無策。

如同西岸大城市一樣，米蘇拉街頭遊民人數激增的原因同樣也是由於住房成本飆漲。據租賃平台Zumper數據，米蘇拉一房公寓平均月租金為1195元，比2019年大漲50%；同比全國平均漲幅為21%。

「突然之間，人們負擔不起住房，就搬去外頭了，」為非營利組織統計蒙大拿遊民數據的薩奇(Chris Sage)說，自2019年以來，該州無家可歸者數量增加了62%。

米蘇拉其實有法律禁止在公園宿營，而該市的庇護所床位根本不到法院命令所要求的一半。

民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)日前接受舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)採訪時，批評第九巡迴上訴法院的裁決「荒謬」、「不人道」。

據米蘇拉市政府報告，截至8月底，該市公園內有60個無家可歸者營地，遊民任意破壞公園設施和樹木，製造張亂。市長赫斯(Jordan Hess)說：「我們不想失去公園的控制權。」

為解決問題又不違反法院裁決，市議會6月通過緊急條例，允許市府人員拆除公園內遊民營地。但7月一場研議將緊急條例永久化的會議上，反對者抱怨弱勢群體將因此受苦，該提議又已被擱置。