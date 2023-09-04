我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

韓星買頭等艙「被降經濟艙」達美航空拒退差價 挨轟後致歉

蒙大拿小城 600遊民公園紮營 聯邦禁驅逐 當地政府束手無策

記者胡玉立／綜合報導
志工協助清理米蘇拉市的遊民營地。(Missoulians for a Dignified Encampment官方臉書)
志工協助清理米蘇拉市的遊民營地。(Missoulians for a Dignified Encampment官方臉書)

坐擁逾400英畝公園土地的蒙大拿州米蘇拉(Missoula)，最近無家可歸者愈聚愈多；600多人在公園裡搭起帳篷，情況讓這個北洛磯山脈的大學城居民沮喪不安。但因聯邦第九巡迴上訴法院的一項裁決，阻止其轄區範圍內任何地方政府當局驅逐在公共場所宿營者。問題該如何解決，引起廣泛議論。

聯邦第九巡迴上訴法院是全國轄區最大的上訴法院，範圍幾乎包括整個西部和阿拉斯加及夏威夷。2018年法院裁決禁止轄區內各級官員驅逐任何在公共場所搭營者，除非當局提供庇護場所供遊民搬遷。這項裁決不但令俄勒岡州波特蘭、加州舊金山和洛杉磯等大城無計可施，就連米蘇拉這個約7萬8000人口的小城，也同樣束手無策。

如同西岸大城市一樣，米蘇拉街頭遊民人數激增的原因同樣也是由於住房成本飆漲。據租賃平台Zumper數據，米蘇拉一房公寓平均月租金為1195元，比2019年大漲50%；同比全國平均漲幅為21%。

「突然之間，人們負擔不起住房，就搬去外頭了，」為非營利組織統計蒙大拿遊民數據的薩奇(Chris Sage)說，自2019年以來，該州無家可歸者數量增加了62%。

米蘇拉其實有法律禁止在公園宿營，而該市的庇護所床位根本不到法院命令所要求的一半。

民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)日前接受舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)採訪時，批評第九巡迴上訴法院的裁決「荒謬」、「不人道」。

據米蘇拉市政府報告，截至8月底，該市公園內有60個無家可歸者營地，遊民任意破壞公園設施和樹木，製造張亂。市長赫斯(Jordan Hess)說：「我們不想失去公園的控制權。」

為解決問題又不違反法院裁決，市議會6月通過緊急條例，允許市府人員拆除公園內遊民營地。但7月一場研議將緊急條例永久化的會議上，反對者抱怨弱勢群體將因此受苦，該提議又已被擱置。

遊民 加州 舊金山

上一則

開學支出預估1350億元創新高 透明背包和短褲必買

下一則

13萬英畝農地售中企 德州富豪被罵叛國賊 被稱為「世紀交易」

延伸閱讀

香港風後交通恢復 機場旅客滯留仍多

香港風後交通恢復 機場旅客滯留仍多
強颱「蘇拉」襲香港 蔡卓妍豪宅漏水 想靠這招頂住

強颱「蘇拉」襲香港 蔡卓妍豪宅漏水 想靠這招頂住
隔5年再掛10號風球 蘇拉襲港至少14傷 460航班取消

隔5年再掛10號風球 蘇拉襲港至少14傷 460航班取消
香江觀察／10號風球下海水陡漲 港人少見追風觀浪

香江觀察／10號風球下海水陡漲 港人少見追風觀浪

熱門新聞

北卡大中國留學生齊太磊被控一級謀殺。(擷自ABC11影片)

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

2023-08-29 14:25
當地媒體WRAL報導，警方已拘捕一名關係人。(擷自WRAL影片)

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

2023-08-28 16:54
示意圖。Photo by David von Diemar on Unsplash

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

2023-08-28 14:14
齊太磊和齊太安。(取自新浪教育)

北卡槍案／同分考上大學 齊家兄弟曾是家鄉之光

2023-08-28 21:56
新型新冠變種病毒BA.2.86傳播很快，已蔓延五州，紐約市呼籲市民盡快接種疫苗，並在勞工節長周末戴上口罩。(Getty Images)

口罩令重啟？新變種病毒蔓延5州 住院人數連6周上升

2023-09-01 23:58
涉嫌在鄰居門口放毒的南佛州大學化學系博士生李旭明監獄照。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

2023-09-02 22:36

超人氣

更多 >
心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起

心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起
因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美