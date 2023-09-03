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颶風、野火災情連連 5大保險公司排除「天災承保」項目

編譯盧思綸 / 即時報導
極端氣候導致天災頻傳，美國5大產險公司決議終止部分地區承保業務，同時排除特定天災保障項目、提高保險費。圖為「伊達利亞颶風」上月31日對佛州造成重大災害。(路透)
極端氣候導致天災頻傳，美國5大產險公司決議終止部分地區承保業務，同時排除特定天災保障項目、提高保險費。圖為「伊達利亞颶風」上月31日對佛州造成重大災害。(路透)

極端氣候導致天災頻傳，美國5大產險公司決議終止部分地區承保業務，同時排除特定天災保障項目、提高保險費。

華盛頓郵報報導，氣候變遷導致極端氣候事件層出不窮，全州保險（Allstate）、美國家庭人壽保險（American Family）、美國全國保險公司（Nationwide）、伊利保險（Erie Insurance Group）與波克夏（Berkshire Hathaway）向監管機構表示，決定終止天災風險區域的承保業務，並排除因不同天氣事件造成的保險項目，同時提高每月保費和自負額。

美國保險監理官協會（National Association of Insurance Commissioners）調查顯示，主要保險公司將在海岸線和野火風險地區的產險政策中排除因颶風、風暴和冰雹造成的損害賠償。

有鑒於部分地區易受到自然災害影響，不少保險公司傾向中止現行業務。而美國絕大多數的房屋保險都是一年一期，一旦保單效期屆滿，保險公司有權選擇是否繼續供保。

另一方面，原先經核定不受自然巨災影響的保戶，可能因全球氣溫上升衍生的天災而失去重要保障，恐怕曝露在規模更大且更嚴重的天災風險。

環境保護基金（Environmental Defense Fund）助理副總裁考斯基（Carolyn Kousky）談到，「天災風險使得保險更加重要，同時也讓保險變得難以企及。」

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