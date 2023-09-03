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華裔博士生投毒 液體含類鴉片藥物

編譯廖振堯／綜合2日電
涉嫌在鄰居門口放毒的南佛州大學化學系博士生李旭明監獄照(Hillsborough County Sheriff's Office官網)
涉嫌在鄰居門口放毒的南佛州大學化學系博士生李旭明監獄照(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

佛州坦帕(Tampa)遭華裔鄰居從門縫放置毒藥的受害家長阿布杜拉(Umar Abdullah)表示，自從嫌犯李旭明(Xuming Li，音譯)被捕後，家人的脫髮情況得以改善，但長期影響仍需等待報告。

阿布杜拉一家三口於6月開始出現原因不明的病徵，包括頭痛和頭暈，小女兒毫無食欲並嘔吐，最後發現竟是亞裔的化學系博士生鄰居李旭明偷偷從門縫下放置毒藥。

福斯新聞報導，除了頭痛作嘔等症狀，阿布杜拉一家的頭髮逐漸稀疏，枕頭、排水孔上都是脫落的毛髮。阿布杜拉說，自從利用針孔攝影機揪出元兇並報警將他逮捕後，他未滿一歲的女兒就不再掉頭髮了，因此認為掉髮是李旭明害的。

警方危險品測試初步結果顯示，李旭明使用的液體中含有美沙酮(methadone)和氫可酮(hydrocodone)，皆為類鴉片藥物。另一些專家指出，阿布杜拉一家經歷的症狀並不全然來自這兩種藥物，因此還需等待聯邦調查局(FBI)的全面報告才能確認究竟有什麼成分；阿布杜拉很擔心女兒健康受到長期影響。

李旭明僅剩一學期就能完成化學博士學位，但南佛州大學(University of Southern Florida)已於8月23日將他開除學籍。

李旭明被捕後交保回到家中，阿布杜拉擔心再次受到襲擊，兩夫婦都不敢獨自外出或在家。最後是房主協會下達驅逐令，李旭明才在8月搬走。李旭明去年6月住進阿卜杜拉家的樓下後，一直抱怨受噪音困擾；阿布杜拉試圖遷就，雙方關係看似融洽，李旭明甚至還在阿布杜拉女兒出生時送禮祝賀。

最讓阿布杜拉震驚的是，李旭明也是有家庭的人，與他的妻子和兩個不到兩歲的孩子同住，因此他無法想像一個父親能下此毒手，為人父母都知道嬰兒會在晚上醒來、哭鬧、扔玩具。

佛州 亞裔 華裔

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