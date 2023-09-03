鄉村民謠歌手吉米巴菲特逝世 享年76歲

以充滿海洋風情的獨樹一格曲風，雄踞樂壇近半個世紀的歌手吉米巴菲特(Jimmy Buffett)於1日去世，享年76歲。(美聯社)

老牌歌手吉米巴菲特 (Jimmy Buffett)官網和社交平台發布聲明，宣布他已於1日去世，享年76歲，不過並未公布死因與逝世地點。

據美聯社報導，巴菲特於1946年聖誕節 出生在密西西比州，以充滿加勒比海洋風情的獨樹一格曲風，崛起於樂壇，歌詞多半讚揚佛羅里達的陽光和夜生活，成為悠閒熱帶派對的代名詞。

1977年發行專輯Jammin With Friends，單曲Margaritaville躋身排行榜前十名，奠定他在流行樂壇地位，而且在歡樂的鄉村搖滾歌曲背後，巴菲特還是一位工作狂。

除了音樂創作，巴菲特經營連鎖餐廳、賭場、夜店和飯店等，其中位於拉斯維加斯大道(Las Vegas strip)上的瑪格麗塔維爾咖啡廳(The Margaritaville cafe)據說還是全美最賺錢的一家餐廳，預估年收入最高逾4000萬元，他並曾以10億元淨資產名列「富比世 」(Forbes)名人富豪排行榜第18名。

1998年，巴菲特接受華盛頓郵報採訪時，對於自己跨界成為坐擁巨富的音樂人，毫不避諱直言：「我不會為自己是一名優秀商人而道歉。」並進一步解釋：「我只是一名普通的吉他手，數年前，因為沒人接手，所以由我親自管理樂團，結果發現我很擅長，我沒想過要鴻圖大展，我就是現學現賣而已。」

浮華世界(Vanity Fair)雜誌公布2008年全球最具影響力百大名單，巴菲特名列第97名，長期獲得粉絲力挺，即使60餘歲開演唱會，要價100多元的門票照樣銷售一空。

1992年巴菲特推出「船隻、海灘、酒吧和民謠」(Boats, Beaches, Bars, and Ballads)成為樂壇有史以來最暢銷的精選專輯之一，當年他和珊瑚礁樂隊(Coral Reefer Band)舉辦年度夏季巡迴演唱時，吸引數千名暱稱為鸚鵡頭(Parrotheads)的紛絲，身穿夏威夷襯衫、戴花環、帽子沿路追隨。