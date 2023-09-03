華裔走私保育海參 最高判25年

褐海參由於遭到過度捕撈，已瀕臨絕種，因此有關單位對於捕撈數量特別設限。兩名華裔被控於2017至2019年期間，共謀走私價值逾1萬元的海參入境，將面臨最高25年徒刑。(美聯社)

加州 聯邦法院上周審理一起褐海參(brown sea cucumber)走私案，兩名被告被控在2017至2019年期間，共謀走私價值逾1萬元的海參入境，將面臨最高25年刑期。

據美聯社報導，兩名被告趙尊玉(Zunyu Zhao，以下均音譯)和蕭雄偉(Xionwei Xiao)夾帶一批在墨西哥 捕撈的褐海參，自加州南部加利西哥(Calixico)口岸入關時，被海關人員查獲。由於褐海參瀕臨絕種，捕撈數量受到監控，但兩名被告並未持有合法文件，而且調查人員在他們身上發現涉及走私的相關簡訊和照片。

至於查獲的褐海參已送至加州魚類和野生動物廳(California Department of Fish and Wildlife，CDFW)保存，作為調查物證。

代理檢察官哈登(Andrew R. Haden)發表聲明表示：「檢方傾全力捍衛海洋生物多元與保育兩大重點，凡走私保育動物的犯罪分子應有所警覺，無論走私何種生物，檢方都會徹底查辦、起訴並求償。」

據了解，海參和海星(sea stars)、海膽(sea urchins)屬於同一科，表面光滑且布滿顆粒，體長可達7呎，通常棲息在水溫較低的海底，並以過濾海沙的雜質為食，又有「海洋清道夫」之稱。褐海參體長可達2呎。

但對老饕而言，無論是曬乾或生鮮海參，和魚類、蔬菜等食材調配醬汁後燉煮，是餐桌上一道佳餚，而且海參還被認為具有治療關節 疼痛、防癌和消炎等效果，甚至被視為一種壯陽藥，因此在黑市大受歡迎。

根據報導，2017年一對父子從墨西哥猶加敦半島(Yucatan Peninsula)走私價值逾1700萬元的海參入境，再轉手出口至亞洲市場。

雖然美國和全球許多國家皆開放捕撈海參，但其中褐海參因為遭過度捕撈，已瀕臨絕種，因此有關單位對於捕撈數量特別設限。