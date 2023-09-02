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驕傲男孩西雅圖領頭者諾狄恩判刑18年 追平被定罪者最高刑期

記者顏伶如／綜合報導
參加2021年1月6日國會暴亂的右翼組織「驕傲男孩」西雅圖負責人諾狄恩，1日被判刑18年。(美聯社)
參加2021年1月6日國會暴亂的右翼組織「驕傲男孩」西雅圖負責人諾狄恩，1日被判刑18年。(美聯社)

極端右派仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)西雅圖負責人諾狄恩(Ethan Nordean)因在2021年1月6日國會暴亂中帶頭發動攻擊，阻止拜登贏得2020年大選過後的政權和平轉移，1日被華府特區聯邦區域法院法官凱利(Timothy Kelly)判處18年有期徒刑。

聯邦檢察官麥卡洛(Jason McCullough)指出，1月6日國會暴動事件裡，諾狄恩毫無疑問就是在現場指揮群眾的領頭者。

國會暴動時率先打破國會大廈玻璃窗的「驕傲男孩」成員裴索拉(中)，1日也被判刑10...
國會暴動時率先打破國會大廈玻璃窗的「驕傲男孩」成員裴索拉(中)，1日也被判刑10年。(美聯社)

另一名「驕傲男孩」成員裴索拉(Dominic Pezzola)在國會暴動時率先擊破國會大廈玻璃窗，1日也被判處10年有期徒刑。庭訊結束後，裴索拉離開法庭時高舉拳頭高喊「川普勝選」。

參與國會暴動而面臨起訴並被定罪的暴徒中，刑期最長的是右翼民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)創辦人羅茲(Stewart Rhodes)因觸犯煽動叛亂罪(seditious conspiracy)而被判18年，如今諾狄恩刑期追平了羅茲的紀錄。

煽動叛亂罪是頗為罕見的起訴罪名，源於南北戰爭時期法律。

「驕傲男孩」前領袖塔里歐(Enrique Tarrio)今年稍早被定罪，法院將於下周宣判刑期。塔里歐是「驕傲男孩」成員中，參與國會暴動位階最高者。

聯邦檢察官在起訴書中指出，諾狄恩的言論以及網路發文在國會暴動之前變得越來越暴力。國會暴動當天，諾狄恩率領約200名男子前往國會大廈，然後跑到群眾最前方推倒柵欄，讓更多暴徒得以進入管制區，還跟警方發生衝突。檢方向法院求處27年有期徒刑。

諾狄恩辯護律師則說，當天並沒有攻擊國會大廈的計畫，並說諾狄恩並未推倒柵欄，檢方所稱的暴力言論則與1月6日無關。辯護律師請求法院將刑期降低到兩年以下。

33歲的諾狄恩來自華盛頓州奧本(Auburn)；他向法官供稱，如今回顧1月6日覺得是「一場徹底的悲劇」，後悔當時沒能運用自己的領導角色阻止事件發生。

華府特區 拜登 華盛頓州

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