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慘遭無情嘲諷 文章寫得爛還寫錯字 美國報業巨擘暫停AI寫新聞實驗

編譯周辰陽／即時報導
美國報業巨擘「甘尼特報團」之前引進AI撰寫報導，旗下「哥倫布郵訊報」卻被逮到AI產製新聞出包而在社群媒體遭到無情的嘲笑，該公司已證實暫停使用AI寫新聞。（路透 / Alamy）
美國報業巨擘「甘尼特報團」之前引進AI撰寫報導，旗下「哥倫布郵訊報」卻被逮到AI產製新聞出包而在社群媒體遭到無情的嘲笑，該公司已證實暫停使用AI寫新聞。（路透 / Alamy）

商業內幕8月31日報導，美國報業巨擘「甘尼特報團」（Gannett）之前引進人工智慧（AI）撰寫報導，但文章在社群媒體遭到無情的嘲笑後，現已證實暫停使用AI寫新聞。

甘尼特報團在美國擁有數百家地方報紙，一直嘗試在地區刊物使用AI驅動體育寫作工具「LedeAI」，但讀者很快就指出，其中許多文章缺乏細節、寫得很差、讀起來就像從來沒看過內文提到的運動，一些AI生成文章更因重覆與突兀的陳腔濫調而遭到網友的嘲諷。

根據商業內幕舉出的例子，「哥倫布郵訊報」（Columbus Dispatch）網站一篇作者攔寫上「LedeAI」的新聞，第二段就把當地兩所高中的美式足球比賽寫作「美式足球行動」與「運動型近距離接觸」，

在另外一篇AI產製報導中，連隊名都無法完整生成，變成了「The Worthington Christian [[WINNING_TEAM_MASCOT]] defeated the Westerville North [[LOSING_TEAM_MASCOT]]」。

「哥倫布郵訊報」在報導爆紅後進行更改和補上註記，稱已經更新以糾正編碼、程式或樣式的錯誤」。商業內幕則在甘尼特報團其他一系列的地方刊物找出了AI文章，都存在重複與機械性語言的特徵。

「甘尼特報團」發言人向各家媒體證實了Axios最先披露的消息，也就是已暫停使用「LedeAI」工具寫新聞，「我們已經暫停高中體育的LedeAI實驗，將繼續評估供應商，同時完善流程，以確保我們提供的所有新聞與資訊都符合最高新聞標準」。

LedeAI執行長歐瑞德（Jay Allred）告訴福斯數位新聞，「就跟任何新的技術進步一樣，一些故障有可能會出現」。他說，指該公司8月19日為甘尼特報團旗下網站產製一千多篇文章，其中極少數「包含了一些錯誤、不必要重複和/或尷尬措辭」，他對此真誠地表示歉意，並指團隊成員正在努力解決問題。

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