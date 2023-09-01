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女教授集體提告 控瓦薩學院性別薪資歧視

編譯盧炯燊／綜合31日電
全美歷史最悠久的女子學府瓦薩學院五名女性教授30日集體在紐約聯邦法院提出訴訟，控告該校存在性別歧視，不僅女性教職員晉升緩慢，薪酬也低於男同事。(Vassar College官網)
全美歷史最悠久的女子學府瓦薩學院五名女性教授30日集體在紐約聯邦法院提出訴訟，控告該校存在性別歧視，不僅女性教職員晉升緩慢，薪酬也低於男同事。(Vassar College官網)

紐約州波基普西市(Poughkeepsie)瓦薩學院(Vassar College)五名女性教授30日在紐約聯邦法院提出集體訴訟，控告這所全美歷史最悠久的女子學院，存在性別歧視，不僅女性教職員晉升緩慢，薪酬也低於男同事。

訴訟表示，原告十多年一直試圖與校方合作解決薪酬問題，但始終不得要領，於是決定訴諸法律。

5位原告代表現在及過去曾在瓦薩學院任教的所有女性，要求支付追溯至2015年的薪酬差額，同時設立新的評估及晉升制度。

訴訟列舉2021至2022學年，男性教員平均薪資為15萬3238元，女性教師的平均薪資則為13萬9322元，少了10%。自2003年以來，薪酬差距一直在7.6%至14.6%之間。

除薪酬外，由於晉升過程的偏見和主觀評估，女性不但起薪較低，晉升速度也較慢。有關過程包括同業評審及學生評審，女性教授的平均評分為2.24，男性則為 2.41。

瓦薩校董會在官網上發布董事長弗里西亞(Anthony Friscia)的公開信，強調校方支付教職員工薪資向來公平公正，並且遵守法律，又說根據瓦薩學院的治理結構，教職人員的薪資是由教職員主導的同業評審流程核定的。

瓦薩學院35名女性教授及榮譽教授簽署信件支持五名原告，指「學院多年來明知男性領取的薪酬高於女性，但一直拒絕我們的提議，並拒絕以任何有意義，或實質性的方式來解決這個性別歧視問題」。

瓦薩學院創立於1861 年，原先是一所女子學校，也是美國最早授予女性學士學位的高等教育機構，直至1969年才開始招收男生。它以大學部教育為主，是東岸最富盛名的文理學院之一，也是「小常春藤」(Little Ivies)盟校成員。

歧視 教育 常春藤

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