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恐嚇「凌遲」選務人員 10餘人被訴

記者張聲肇／綜合報導
選務人員在2020大選之後遭到「凌遲」、「吊死」等言詞威脅的情況愈來愈嚴重，司法部已起訴十餘人，其中有被告遭判處三年半徒刑。但相關官員擔心這股歪風到2024大選時恐會更嚴重。(美聯社)
選務人員在2020大選之後遭到「凌遲」、「吊死」等言詞威脅的情況愈來愈嚴重，司法部已起訴十餘人，其中有被告遭判處三年半徒刑。但相關官員擔心這股歪風到2024大選時恐會更嚴重。(美聯社)

選務人員屢屢遭到「凌遲」、「吊死」等言詞威脅，司法部已起訴了威脅他人的十餘人，其中有被告遭判處三年半徒刑。偵辦人員說，這股源自前總統川普支持者不承認輸掉2020大選的語言暴力，到2024大選時恐會更嚴重。

各州州務卿和觀察家說，威脅公職人員的案例，在非選舉時期都時有所聞。司法部廉政部門2021年成立專案小組，調查選舉犯罪，副組長凱勒(John Keller)說，希望這麼多人遭起訴，可以嚇阻威脅選務人員的歪風。

他說，「對這一現象我們不會等閒視之。聯邦法官和法院嚴肅看待這種偏激行為，法院一定根據行為的嚴重性，做出相對的處罰」。

專案小組總共提出14件起訴案，其中兩案被告被判處一年以上有期徒刑，包括一名愛阿華州居民，因為威脅要「凌遲、吊死」亞利桑納州選務人員，遭法院判刑兩年半。

一名德州男子因去年威脅對民調與選務人員「大規模槍擊」，連他們的小孩也不會放過，還說「小孩」才是恐嚇的重點，上月被判處三年半有期徒刑。

司法部8月起訴一名男子，因為他在2020年總統選舉後，在共和黨選務人員巴頓(Tina Barton)的電話留言，說「100多萬愛國人士會在你最料想不到的時刻包圍你.......然後把你幹掉。」巴頓說，這只是讓她至感焦慮的諸多威脅之一。

她希望司法部起訴這些人足以傳達「強烈的訊息」，「下一回選舉後，我們不會再碰到同樣的情況」。

科羅拉多州務卿格瑞斯沃德(Jena Griswold)說，沒有選舉活動時對選務人員應該是較為平靜時期，但如今並非如此，「我預期今年結束，明年是總統大選年，情況會更糟。」她說，迄今偵辦的案件還不夠，各州也未積極保護選務人員。

選務官員說，他們受到的威脅何止千百次，司法部起訴的案件只是鳳毛麟角。

司法部 德州 亞利桑納州

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