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田州死囚坐牢30年 法院裁定4年後假釋

編譯彭尚興、記者張聲肇／綜合報導
被控殺人的田納西州死囚沛因(左)被鑑定為智能不足，不得處死，因此獲改判無期徒刑，且可在四年後申請假釋。(美聯社)
被控殺人的田納西州死囚沛因(左)被鑑定為智能不足，不得處死，因此獲改判無期徒刑，且可在四年後申請假釋。(美聯社)

田納西州刑事上訴法庭30日同意該州謝爾比郡法官史加翰(Paula Skahan)2022年1月的裁決，免除殺人犯沛因(Pervis Payne)死刑，改判為兩個終身監禁，並且可在四年後申請假釋。

現年56歲的沛因1987年因為殺害一對母女、重傷害一名男童，而遭一級謀殺罪名起訴，並被判處死刑定讞。沛因被控以利刃刺死女子克里斯托福(Charisse Christopher)和她兩歲大的女兒雷西‧喬(Lacie Jo)，她三歲的兒子尼可拉斯(Nicholas)也遭刀傷，但僥倖逃過一劫。

2021年11月，法院委任的兩名專家鑑定沛因智能不足，不能處死，因此被法院免除死刑。聯邦最高法院2002年的裁決，處決智能不足者違反憲法第八修正案。

在隔月的重新審判庭上，田州檢察官堅持沛因必須服滿兩個連續無期徒刑，85歲以後才符合假釋資格。根據田州法律，無期徒刑至少需服滿30年。

但辯護律師亨利(Kelley Henry)請證人作證指出，釋放沛因不會對公共安全構成威脅。史加翰法官接受了這個看法，判決沛因的一級謀殺罪名只需服刑30年，但必須另外服滿重傷害尼可拉斯的罪刑。由於沛因已經坐牢39年，四年後即可申請假釋。

謝爾比郡法官史加翰(Paula Skahan)2022年1月裁定，沛因殺死母女被判處兩個終身監禁徒刑，剩餘刑期仍須服滿。

史加翰還說，沛因很努力改過自新，如果獲釋，社會各界會提供完善的支援。

上訴法院的裁決書指出，「審判庭發現，州政府(檢方)無法提出有力證據，證明目前有保護民眾的需要，必須把被告列為危險罪犯」。

非裔沛因多年來一直堅稱自己無辜。他告訴警方，他去探望與克里斯托福住在同棟公寓的女友時，聽到被害人住處有人尖叫，想進去救人，卻看到一名白人警察逃離現場。死者也是白人。

田納西州 非裔

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