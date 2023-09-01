歐普拉、巨石強森捐千萬 設茂宜島受災戶基金

脫口秀天后歐普拉和好萊塢男星巨石強森31日宣布共同捐款1000萬元設立「茂宜島人民基金」，直接協助因野火肆虐無法重返家園的夏威夷州茂宜島居民，每名成年人每月1200元。(美聯社)

脫口秀天后歐普拉 ‧溫芙蕾(Oprah Winfrey)和好萊塢男星巨石強森 (Dwayne Johnson)31日宣布共同設立「茂宜島 人民基金」(People's Fund of Maui)，直接捐款1000萬元協助因野火肆虐無法重返家園的夏威夷州茂宜島居民。

「茂宜島人民基金」官網指出，該基金將提供因為最近野火災難無法返回主要居所的成年人，每月1200元，無論屋主或租屋者都有資格。該基金還將對外募款，以延長資助期。

巨石強森在和歐普拉一起發布的影片中表示，眼看野火成災，他和歐普拉互問：「我們可以幫上什麼忙？」「我們想要解決人們最大的需求，所以我們提供金錢。」

歐普拉在影片中說，他們期盼「每一個曾經打電話詢問自己能幫什麼忙的人」伸出援手，因為「這就是你能做的事」。

2016年12月田納西州加特林堡(Gatlinburg)發生野火造成14人死亡、2400座建物被毀，鄉村音樂明星和慈善家桃莉巴頓(Dolly Parton)也曾設立類似基金；此舉給歐普拉和巨石強森帶來啟發。

「桃莉塢基金會」(Dollywood Foundation)主席科尼爾斯(Jeff Conyers) 表示，過去幾周他多次與歐普拉團隊分享管理該基金的經驗教訓；桃莉巴頓為賑災設置的「我的人民基金 」(My People Fund)最後捐出1100萬元給大約1000個流離失所家庭。

「茂宜島人民基金」網站指稱，申請受助者須出示政府核發身分證件及已失去或無法居住的主要住所公用事業帳單，帳單收件者姓名須與申請者姓名相符。

巨石強森和歐普拉希望基金可以持續援助符合條件居民至少六個月；但歐普拉也表示，國人的支持和捐款最終將決定該基金提供協助的期限。