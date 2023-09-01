點菜新趨勢 沙拉搭薯條當主菜 健康又省錢

沙拉、薯條再加點些雞肉，是越來越受歡迎的用餐搭配之一。(Getty Images)

多數人到餐廳用餐都會默默遵守一些不成文守則，像是肉類配馬鈴薯、雞蛋 配培根，或是先喝湯再吃沙拉，然後用主菜，最後吃甜點；但食客和餐廳工作人員表示，有越來越多人開始拋開這些不成文的規則；薯條成了沙拉的好朋友，「前菜」隨時可享用，「主菜」可以完全跳過不選。

餐飲業研究機構Technomic發現，2022年把配菜當主餐吃的顧客數量增加，估計有15%的食客選擇將配菜作為主菜。

跳過分量較大的主餐也可以省錢，尤其在如今餐飲價格齊漲的情況下；根據市場研究公司Datassential數據，餐廳的牛肉類主菜中等價格約22.95元；一份非油炸的蔬菜 ，例如青豆，則要約4.50元；其他開胃菜，像是小漢堡則要10元。

26歲、在數位通訊產業工作的琳賽‧凱爾索(Lindsey Kelso)，經常是沙拉配薯條吃；她說，現在年輕的食客不會被菜單綁住。

「我們是在一個老一輩愛強調要『吃健康食物』的社會中長大的。」凱爾索表示，吃沙拉搭配薯條就像是在「吃得健康」得同時也滿足口腹之慾；不過這種蔬菜搭配油炸澱粉並非新吃法，某些沙拉上就有薯條。

目前受歡迎的搭配趨勢，是一份凱撒沙拉搭薯條，或許在配上一杯健怡可樂或葡萄酒；有些人還會加點雞肉或鮭魚。

從營養角度來看，這兩種食物差別並不大。根據聯邦農業部 (U.S. Department of Agriculture)，一份有雞肉和一湯匙調料的凱撒沙拉，通常含有約250卡熱量、942毫克鈉和14.6克脂肪；而一份薯條則是有約289卡熱量、357毫克鈉和14克脂肪。