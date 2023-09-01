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CDC：營養密度排行 這種蔬果最健康

編譯周靜芝 / 綜合報導
CDC根據水果、蔬菜中的維生素和礦物質含量進行營養密度評分，結果顯示，最健康的水果是番茄。(Getty Images)
CDC根據水果、蔬菜中的維生素和礦物質含量進行營養密度評分，結果顯示，最健康的水果是番茄。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)根據水果、蔬菜中的維生素和礦物質含量進行營養密度評分，結果顯示，最健康的水果是番茄(西紅柿)；從植物學角度來看，在CDC的評分表上得分20分的番茄屬於水果，僅次於胡蘿蔔，高於檸檬。

營養師雪瑞‧柏格(Sherri Berger)表示，CDC的活力蔬果(powerhouse fruit and vegetable, PFV)分類是基於每份蔬果100卡路里熱量中17種合格營養素的含量。由於蔬菜的熱量比水果低，攝取量需要比水果多很多才能得到100卡路里熱量，也因此能攝入更多的營養素，這也使得蔬菜在PFV評分中分數較高。

柏格解釋，番茄是一種低熱量水果，營養成分與蔬菜相似。根據美國農業部的營養數據庫，一個60克重的李子番茄(plum tomato)只有12卡路里和不到3克的碳水化合物。柏格說，它還富含重要的營養素和讓番茄呈現紅色的茄紅素。

柏格表示，食用番茄和番茄製品有助於預防癌症和心臟病。她也指出，2021年「食品化學」(Food Chemistry)雜誌刊載的一項研究顯示，食用番茄和茄紅素可預防冠狀動脈疾病、胃癌、前列腺癌和腦血管疾病，這些疾病會影響腦部血流，引發中風或腦動脈瘤等。

奧蘭多健康中心(Orlando Health)營養師莎拉‧瑞姆(Sara Riehm)說，番茄還含有豐富的維生素A和C，能消除體內的炎症。她說，維生素C對血管、肌肉和部分骨骼也很重要，而維生素A則是眼睛健康和生長發育所必需。

此外，營養健康中心The Vitality Dietitians營養師英格蘭姆(Kate Ingram)提醒，要選擇完全成熟的番茄，因為茄紅素的含量會隨著番茄的成熟而增加。經烹煮的番茄也能提高茄紅素的含量。此外，將番茄與橄欖油等健康油脂搭配食用，可促進茄紅素的吸收。

番茄屬於水果，卡路里和碳水化合物含量都低，但富含茄紅素。一個60克重的李子番茄(...
番茄屬於水果，卡路里和碳水化合物含量都低，但富含茄紅素。一個60克重的李子番茄(如圖)只有12卡路里和不到3克的碳水化合物。(Getty Images)

蔬菜 CDC 聯邦疾病防治中心

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