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全國遊民近60萬 人數增幅雙創新高 實際人數恐更多

編譯廖振堯／綜合報導
統計顯示，今年全美無家可歸民眾數量創歷史新高。圖為紐約市曼哈頓一名遊民露宿街頭。(路透)
統計顯示，今年全美無家可歸民眾數量創歷史新高。圖為紐約市曼哈頓一名遊民露宿街頭。(路透)

政府自2007年開始追蹤可比數據開始，今年全美無家可歸民眾逾57萬7000名，創歷史新高；今年迄今的數據較2022年增長約11%，是有紀錄以來的最大增幅，相較之下第二高增幅是2019年的2.7%。今年人數激增反映出各地面臨的一系列壓力，如住房成本上漲、缺乏可負擔的出租物件、持續的類鴉片藥物危機等等。

華爾街日報審查300多個持續護理機構(Continuum of Care)的可用數據，得到數字目前累計超過57萬7000名無家可歸民眾，這些機構統計規模從城市到整個州。而真實數字可能更高，因為有些機構未回應請求或拒絕提供數字。聯邦住宅與都市發展部(HUD)預計今年稍晚做出最終估計。

最大因素仍然是高昂住房成本，隨著新冠疫情時期的救濟支出、暫停驅逐令等政策逐漸結束，住房成本的壓力愈來愈大。普林斯頓大學的驅逐令實驗室(Eviction Lab)追蹤30多個城市的驅逐令申請，顯示截至6月底大多數城市申請數量比疫情前的平均更多。

美國遊民問題跨部門委員會(U.S. Interagency Council on Homelessness)亦認為人數增加歸咎於住房短缺和成本昂貴，並說拜登政府最近解決此問題的方法並未反映成果，如發放超過5億元消費券和贈款等。

丹佛都會區報告今年的時間點(point-in-time，每晚統計)計數中，無家可歸人數增加32%，是大城市中增幅名列前茅的，洛杉磯郡亦增長近10%。紐約市表示移民湧入也導致無家可歸者人數增加；麻州本月宣布進入緊急狀態，因為需要庇護所和服務的移民家庭數量猛增，該州法律要求為無家可歸的家庭提供庇護。

紐奧良都會區上升近15%，當地持續護理機構負責人凱格爾(Martha Kegel)表示這令人沮喪，因為該機構在疫情前兩年顯著降低無家可歸者數量，這些改善如今卻逆轉。

統計顯示，今年全美無家可歸民眾數量創歷史新高。圖為一名來自丹佛的男子在鳳凰城一處...
統計顯示，今年全美無家可歸民眾數量創歷史新高。圖為一名來自丹佛的男子在鳳凰城一處遊民營地落腳。(美聯社)

疫情 移民家庭 庇護

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