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紐約時報前總裁湯普森 將任CNN執行長

編譯陳韻涵／綜合30日電
英國資深媒體人湯普森將擔任「有線電視新聞網」執行長。(美聯社)
英國資深媒體人湯普森將擔任「有線電視新聞網」執行長。(美聯社)

消息人士透露，華納兄弟探索頻道(Warner Bros. Discovery)將聘請英國資深媒體人湯普森(Mark Thompson)出任「有線電視新聞網」(CNN)的執行長。

湯普森曾擔任英國廣播公司(BBC)總裁及紐約時報公司(The New York Times Company)總裁兼執行長。

CNN近年收視率低迷，且兩度經歷高層離職，領導團隊動蕩迄今未穩定；CNN的鼎盛時期在前總統川普時代，年獲利高達約10億元，但僅約10%的現金流來自數位領域。

湯普森2012年到2020年擔任紐時執行長期間，成功帶領紐時轉型，打造強大的數位訂閱業務，並拓展播客(podcast)等數位領域的產品。

消息人士指出，湯普森與華納兄弟探索頻道的協商內容，包括自組獨立的CNN管理團隊，湯普森可能會親自挑選自己的團隊成員。

華納兄弟探索頻道今年6月任命利維(David Leavy)擔任營運長，他是CNN母公司華納兄弟探索頻道執行長札斯拉夫(David Zaslav)多年來的親信；利維在CNN的危機時刻，出面解決CNN總裁兼執行長李特(Chris Licht，前譯李希特)突然被解聘下台的危機。

札斯拉夫指出，在新領導人接班前，CNN暫時會由人才和內容開發執行副總裁恩特勒斯(Amy Entelis)、美國編輯業務副總裁莫斯利(Virginia Moseley)、美國節目執行副總裁薛林(Eric Sherling)，以及利維合組的臨時團隊領導，而CNN持續對外徵才。

消息人士指出，就算找到新的領導人接班，利維還是會維持營運長的職務。

CNN兩周前宣布改革節目企畫，薛林負責監督CNN所有的美國電視節目，而莫斯利負責監督CNN在美國的所有社論。

華納兄弟探索頻道則在上周確認，將在其串流平台Max推出CNN的串流頻道。

若湯普森接受華納兄弟探索頻道的聘任，將讓CNN在2024年總統大選競選周期擁有一位資歷豐厚的新領導人，大選往往是所有有線電視新聞頻道的收視率保證。

英國資深媒體人湯普森將擔任「有線電視新聞網」執行長。(美聯社)
英國資深媒體人湯普森將擔任「有線電視新聞網」執行長。(美聯社)

紐約時報 川普

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