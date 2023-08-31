馬斯克稱特斯拉自駕可雙手離開駕駛盤更久 交安署要查

特斯拉電動車更新版軟體可讓駕駛雙手離開方向盤的時間更長，全國公路交通安全管理署要求特斯拉說明。圖為一名男子檢視特斯拉Y型車內部。(路透)

馬斯克 推文宣揚特斯拉自駕車 主可雙手離開駕駛盤的時間更長，「你不試不會知道有多棒」。但全國公路交通安全管理署(NHTSA)憂心造成安全問題，要車廠說明有多少車輛已更新行車軟體，以及計畫如何「普及」更新系統。

交安署代理首席顧問唐納森(John Donaldson)7月26日致函特斯拉公司，說特斯拉正式向消費者介紹可雙手離開方向盤的更新系統後，「或許更多駕駛會試著啟動它」。

唐納森說，交安署擔心駕駛人鬆懈嚴肅的駕駛工作，可能導致駕駛更不注意，以致「無法正當地監督自動駕駛系統」。

馬斯克30日推文說，「如果你還沒有試過特斯拉自動駕駛系統，你就不知道它有多棒。」

裝有自動駕駛系統的特斯拉電動車2016年到2021年之間，至少發生過35起車禍，造成至少17人死亡，有的撞上停在路上的緊急救護車，有的撞到摩托車和橫越馬路的拖車。交安署2021年正式啟動調查。

特斯拉說自動駕駛系統或更先進的「全自駕」系統都不能全然自動駕駛，開車人仍須隨時介入「開車」。一般而言，自駕系統可讓車子在固定車道上和前車保持距離，安穩前行。

交安署要特斯拉說明最新更新版的自駕軟體，能消除駕駛完全不碰駕駛盤的必要到何程度，「包括不必觸動轉力矩(torque)，讓自駕系統發揮功能的時間最長可多久，有沒有設置警告或鳴響，開車人該如何反應」。

這封發給德州奧斯丁特斯拉公司資深法律顧問艾思欽(Dinna Eskin)的信函，要後者答覆為什麼特斯拉替特斯拉電動車裝設更新軟體，說明那些消費者的車子優先獲得更新軟體，並回報更新後的軟體造成多少車禍或「幾乎釀禍」事件，以及2024年裝設更新版軟體的計畫。

特斯拉必須在限期內回覆，否則考慮轉請司法部開罰1.31億元。