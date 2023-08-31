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93歲前麻州樞機麥卡里克被控性侵 法官：不適合受審

記者胡玉立／綜合報導
麻州地區法官30日裁定，被控1974年性侵男童的前主教麥卡里克(右)因健康問題不適合接受審判。圖為麥卡里克2021年9月3日抵達麻州戴德姆地區法院。(路透)
麻州地區法官30日裁定，被控1974年性侵男童的前主教麥卡里克(右)因健康問題不適合接受審判。圖為麥卡里克2021年9月3日抵達麻州戴德姆地區法院。(路透)

麻州戴德姆地區法院(Dedham District Court)法官30日裁定，在教會性侵醜聞危機中被控性侵的美國最高級別天主教神職人員、現年93歲的前樞機麥卡里克(Theodore Edgar McCarrick)不適合接受審判。

麥卡里克2021年被控在1974年一次家庭婚宴上，多次侵犯一名16歲麻州青少年，面臨三項猥褻和毆打罪名。此案被認為具指標性意義，因為發生在幾十年前的天主教神職人員性虐待案人數儘管多達數千人，但因年代久遠，成功起訴案例較少。

麥卡里克法律團隊主張他無罪，2月另提出駁回指控動議，稱專家評估麥卡里克沒有能力受審。麻州專家在麥卡里克居住的密蘇里州親自評估後，7月宣布了相同結論，指他有嚴重認知問題及記憶力和保留訊息能力缺陷。

聲名狼藉的麥卡里克被裁定不適合受審，受害者權益倡議人士表示失望。現年90歲的活動人士希恩(Stephen Sheehan)在法庭外表示，「若能對美國天主教會紅衣主教定罪，將具里程碑意義」。

麥卡里克曾是美國天主教會最著名神職人員之一，他曾任紐瓦克大主教，後來擔任華盛頓特區大主教，2001年被任命為樞機，教會地位僅次於教宗。

2021年麻州控案得以提出，是因為麥卡里克不是麻州居民，依麻州法律規定，他不在該州時，訴訟時效計時就會停止。起訴書稱，麥卡里克1974年在麻州家庭朋友婚宴上，要求16歲受害人到外頭散步，受害人停下來小便時，遭麥卡里克襲擊；當晚麥卡里克還曾第二次襲擊受害人。

梵蒂岡的一項審判已認定麥卡里克在數十年內對未成年人和成年神學院學生性虐待，他在2019年被教會開除。麥卡里克另在威斯康辛州面臨刑事性侵犯指控。

麻州地區法官30日裁定，被控1974年性侵男童的前主教麥卡里克因健康問題不適合接...
麻州地區法官30日裁定，被控1974年性侵男童的前主教麥卡里克因健康問題不適合接受審判。圖為麥卡里克2021年9月3日抵達麻州戴德姆地區法院。(路透)

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